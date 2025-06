Ragusa – “Non vedo l’ora di iniziare! La Passalacqua ha trascorsi importanti, è una società ben strutturata. Sono pronta ad alzare il mio livello con responsabilità e minuti”. Sono le prime parole di Ginevra Cedolini, ala, 20 anni, che tra qualche giorno parteciperà al raduno della Nazionale Under 20, in preparazione agli Europei di Matosinhos (Portogallo). Ginevra, toscana di Pontedera è maturata cestisticamente nelle giovanili del Basket Roma dove in 4 anni ha vinto due scudetti disputando per la prima volta anche un campionato in serie A2. Poi il passaggio in A1 con l’Alama di San Martino di Lupari formazione che è approdata nella stagione appena trascorsa, alle semifinali playoff.

Un altro tassello nel roster della Passalacqua Ragusa che in questi giorni dopo la firma del rinnovo della capitana Chiara Consolini e l’arrivo di Ilaria Moriconi, ha confermato anche Elena Mallo, Federica Mazza e Melaine Olodo oltre a Marika Labanca e Gabri Narviciute. In partenza Ramona Tomasoni, giocatrice di grande intensità e che è stata una pedina importante per l’economia di gioco della squadra. La Passalacqua la ringrazia per la sua professionalità e le augura un futuro ricco di soddisfazioni.