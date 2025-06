Modica – Va al Modica Calcio la prima delle due sfide di finale playoff contro la Real Normanna, una gara difficile e giocata bene da entrambe le formazioni. I rossoblù si regalano la vittoria nel primo turno sapendo di dover dare il tutto per tutto al ritorno.

Primo tempo che inizia subito con il Modica che spinge ad alti ritmi, e già al 3’ Cacciola si inserisce in una incomprensione tra difensore e portiere, ruba il pallone e lo mette in rete per il vantaggio di casa. Dopo soli 5 minuti arriva il contrattacco della Real Normanna che con Caso Naturale prova a mettere il pallone dentro ma Orefice non impatta il pallone. Al 16’ un rigore dubbio per gli ospiti viene dato dal direttore di gara, dal dischetto si presenta Esposito che la mette alle spalle di Pontet. Al 21’ ancora una grande occasione con Francofonte che su punizione trova una deviazione ma Merola si lascia andare in un miracolo. Al 27’ ancora una punizione defilata, questa volta per gli ospiti che trovano Di Girolamo pronto in area a portare avanti i suoi. Sul finale del primo tempo ancora Di Girolamo protagonista questa volta incorna su un cross di Cappello e la mette alle spalle del suo portiere per il 2-2 finale.

Nella ripresa una squadra in campo, i rossoblu di casa, che hanno gestito la gara per tutti i 45’ lasciando solo pochi sprazzi agli ospiti nel recupero, quando la stanchezza era tanta da farsi sentire. Dopo una serie di occasioni poco nitide, al 21’ arriva la prima più significativa con un cross di Cacciola che pesca Arquin, l’attaccante francese impatta di testa ma il pallone finisce alto. Azione che è il preludio al gol, arrivato al 27’ ancora con un cross di Cacciola che trova un gesto tecnico di alta scuola da parte di Idoyaga che in sforbiciata la mette dentro per il 3-2. Al 40’ occasione per gli ospiti che approfittano di una incomprensione tra Palmisano e Pontet, la palla resta vagante e viene raccolta da Orefice che però non riesce a sfruttare l’occasione. Sul finale un grande contropiede con Viegas che anticipa il portiere avversario sulla trequarti e spinge il pallone verso la rete, trova però una deviazione lieve ma quanto basta per mandarla in angolo.

Finisce quindi con la vittoria del Modica che si porta a casa la prima delle due sfide di questa finale, il risultato non regala la certezza della promozione e chiede ancora l’ultimo sforzo agli uomini di Ferrara che dovranno buttare il cuore oltre l’ostacolo anche ad Aversa.

MODICA CALCIO – REAL NORMANNA 3-2

Modica Calcio: Pontet, Messina (45’ st Fragapane), Rossi, Francofonte, Incatasciato (31’ st Schembari), Cappello, Neto (18’ st Viegas), Palmisano, Arquin, Idoyaga (49’ st Handzic), Cacciola. Panchina: La Licata, Mallia, Schembari, Fragapane, Kondila, Handzic, Triolo, Montanaro, Viegas. Allenatore: Pasquale Ferrara.

Real Normanna: Merola, Sieno (47’ st Battaglia), Pantano (40’ st Canneva), Cassandro, Di Girolamo, Marzano, Esposito (28’ st Pozzebon), Orefice, Fontanarosa (38’ st Nocchiero), De Rosa (1’ pt Aracri), Caso Naturale. Panchina: Poerio, Pozzebon, Aracri, Fucci, Canneva, Sequino, Alfano, Battaglia, Nocchiero. Allenatore: Luigi Sanchez.

Marcatori: 3’ pt Cacciola (M), 16’ pt Esposito rig. (RN), 27’ pt Di Girolamo (RN), 45’ pt Di Girolamo aut (M), 27’ st Idoyaga (M).

Ammoniti: De Rosa, Caso Naturale, Fontanarosa (RN) Cappello, Viegas, Idoyaga (M).