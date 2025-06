Ragusa – Un’intera giornata per scoprire il valore della formazione professionalizzante e costruire un ponte solido tra scuola e mondo del lavoro. Lunedì 9 giugno, dalle ore 14 alle 20, la Scuola dei Mestieri Logos apre le porte della propria sede di Ragusa in via Nino Martoglio, sopra il centro sportivo Basaki, per un Open Day pensato per studenti, famiglie e imprese. Dopo il successo dell’appuntamento organizzato a Vittoria, adesso tocca alla sede di Ragusa accogliere un momento importante di incontro e orientamento.

L’evento è rivolto in particolare agli studenti in obbligo scolastico che stanno pensando di cambiare percorso e vogliono scoprire nuove opportunità per il proprio futuro. La giornata sarà un’occasione concreta per entrare in contatto diretto con le realtà imprenditoriali del territorio, con tecnici, docenti, professionisti e responsabili di settore che racconteranno il valore della formazione come leva per accedere con competenza e consapevolezza al mondo del lavoro.

La Scuola dei Mestieri Logos, promossa dall’ente di formazione Logos presieduto da Rosario Alescio, offre un percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), arricchito da un quarto anno di specializzazione, nei settori della meccatronica, della termoidraulica, dell’acconciatura e dell’estetica. L’obiettivo è formare giovani pronti a inserirsi nel mercato del lavoro con una solida preparazione tecnica e trasversale, grazie anche a laboratori, stage in azienda e a un esame finale che rilascia una qualifica professionale.

“L’appuntamento di lunedì è molto più di un semplice ‘tour’ della scuola – sottolinea Rosario Alescio – Rappresenta la possibilità di entrare in contatto con imprenditori, docenti, tutor e professionisti che ogni giorno lavorano per offrire un’offerta formativa all’avanguardia, in linea con le esigenze del mercato e con le sfide globali. Se si sta cercando un percorso che unisca teoria, pratica, valori civili e prospettive occupazionali concrete, la Scuola dei Mestieri Logos consente proprio di preparare il percorso di formazione più adeguato alle proprie aspettative, creando una professione che potrà essere spesa sul mercato del lavoro”.

Durante la giornata si terranno anche diversi seminari tematici pensati per offrire agli studenti spunti concreti sul futuro delle professioni. Il responsabile commerciale della Visual Software di Ragusa, Domenico Giudice, parlerà di digitalizzazione delle officine con il seminario “3D Mechanics”, mostrando come i software possano ottimizzare la gestione dei ricambi, delle prenotazioni e delle riparazioni in tempo reale. L’ingegnere Stefano Lo Presti, Ceo e fondatore Dreamsiteradio, illustrerà l’evoluzione digitale del settore beauty, spiegando come le tecnologie aiutino oggi i saloni a gestire clienti, scorte e performance in modo più efficiente. Particolarmente atteso anche l’incontro con gli hairstylist Salvo Cappello e Piero Bondi, di Empiria by Salvo&Piero, che guideranno la giornata studio “Hair Stylist 4.0”, incentrata sull’uso di strumenti innovativi e software di simulazione per la progettazione di acconciature personalizzate. Gianluigi Augurale, titolare della Termotech Italia di Vittoria, parlerà invece di energie rinnovabili ed efficienza energetica, spiegando l’impatto della direttiva europea “Case green” sul futuro dell’impiantistica termoidraulica e il ruolo sempre più centrale delle tecnologie sostenibili. Una giornata pensata per chi vuole trasformare una passione in mestiere, scoprendo percorsi formativi costruiti insieme alle migliori imprese del territorio.