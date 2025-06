Ragusa – “Vogliamo dire al mondo, con umiltà e con gioia: guardate a Cristo! Avvicinatevi a Lui! Accogliete la sua Parola che illumina e consola! Ascoltate la sua proposta di amore per diventare la sua unica famiglia: nell’unico Cristo noi siamo uno”. Le parole di Papa Leone XIV al centro della festa del Preziosissimo sangue di Nostro Signore Gesù Cristo che si terrà a Ragusa da lunedì 9 giugno e sino al 15. “Queste giornate di festa, oltre a consolidare gli ormai tradizionali momenti di aggregazione – spiega il parroco, il sacerdote Giuseppe Russelli – ci consentiranno di approfondire la riflessione su un tema che merita grande attenzione”.

La processione esterna si terrà domenica 15 giugno. “Come sempre – continua il parroco – ci impegniamo ad affrontare i giorni della festa come occasione preziosa per vivere la comunione fraterna e una credibile fede eucaristica”. La chiesa parrocchiale rimarrà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 20 per la preghiera personale. I sacerdoti saranno disponibili per le confessioni tutti i giorni dalle 18 alle 19. Nelle giornate del 9, 10 e 11 giugno il triduo in preparazione al pellegrinaggio giubilare della parrocchia sul tema “Il Giubileo 2025, un invito a camminare insieme con Speranza”. Si comincia, dunque, lunedì quando, alle 18,20 ci sarà la recita del Rosario con litanie al Preziosissimo sangue, alle 19 la messa presieduta dal canonico sacerdote Franco Boncoraglio mentre alle 20 è in programma l’accensione delle luminarie artistiche installate dalla ditta Novarlux Luminarie di Giuseppe Da Campo di Novara di Sicilia ad avvio dei solenni festeggiamenti in onore del Preziosissimo sangue di Nostro signore Gesù Cristo.

Inoltre, alle 20 prenderà il via l’ottava edizione del torneo misto di calcio balilla umano (numerose le squadre partecipanti), per la quale è già pronto il calendario degli incontri, consultabile sul profilo social della parrocchia, mentre in contemporanea si terrà la sagra della salsiccia e del cannolo.