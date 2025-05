Palermo – Domenica 1 giugno 2025 il Santuario di Santa Rosalia sul Monte Pellegrino di Palermo si unirà spiritualmente a tutti i santuari d’Italia per La Notte dei Santuari, l’annuale evento nazionale che anima tutto il Paese con l’intento di mettere in risalto il profondo significato simbolico e pastorale dei santuari, autentici luoghi della Fede, nel tessuto sociale, culturale e spirituale del popolo di Dio. In particolare, in questo anno giubilare, ne La Notte dei Santuari tutti i santuari d’Italia saranno uniti in preghiera per “Irradiare l’amore del cuore di Cristo” in ricordo di Papa Francesco (Francesco, Dilexit nos, 209).

Questo speciale momento comunitario, promosso a livello nazionale dall’Ufficio Nazionale Tempo libero Turismo e Sport della CEI – Conferenza Episcopale Italiana con la rete del Collegamento Nazionale Santuari, dal 2019 è un appuntamento ricorrente anche nella nostra diocesi, per iniziativa di Kòrai | Officina Territoriale “Itinerarium Rosaliae” di Progetto Policoro – Diocesi di Palermo, insieme al Santuario di Santa Rosalia e all’Ufficio diocesano Pastorale Tempo libero, Turismo e Sport, ed in collaborazione con l’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro, il Servizio di Pastorale Giovanile, Caritas, l’Ufficio Beni Culturali, l’Ufficio Liturgico e l’Ufficio per le Comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi di Palermo.



L’appuntamento è alle ore 20.30 sul Sagrato del Santuario di Santa Rosalia sul Monte Pellegrino. Alle ore 21.00 avrà inizio la veglia di preghiera, presieduta al Santuario dall’Arcivescovo di Palermo, S.E. Rev.ma Mons. Corrado Lorefice.

Il momento liturgico, aperto a tutti i fedeli, sarà animato dalle realtà ecclesiali locali della diocesi di Palermo. Si aprirà con il Rito del Fuoco, un pellegrinaggio alla Sacra Grotta, per poi articolarsi in vari momenti. Liturgia della Parola, meditazioni, canti e gesti durante l’Adorazione eucaristica condurranno i fedeli in un itinerario di preghiera che si concluderà con la preghiera giubilare e l’affidamento a S.Rosalia.