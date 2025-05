Vittoria – Una “Scuola Aperta” pronta ad accogliere studenti e famiglie per far meglio conoscere le prospettive future della formazione professionalizzante. sempre più opportunità concreta per tantissimi giovani che riescono così a collocarsi più facilmente nel mondo del lavoro. È la “Scuola dei Mestieri Logos” che lunedì 26 maggio, a partire dalle ore 14, propone un lungo e interessante open day per conoscere più da vicino il percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), arricchito da un quarto anno di specializzazione, pensato per trasformare la passione in mestiere e mettere gli allievi in contatto diretto con le imprese del territorio siciliano.

Situata alle porte di Vittoria, lungo via Stradale per Scoglitti n. 88, la sede principale della Scuola dei Mestieri Logos, costola dell’ente di formazione Logos creato e presieduto da Rosario Alescio, accoglie giovani desiderosi di acquisire competenze pratiche e trasversali – dalla meccatronica alla ristorazione, dall’acconciatura all’estetica, dalla termoidraulica alle energie rinnovabili – fornendo laboratori, stage in azienda e un esame finale che vale la qualifica professionale. Un ambiente vivo, fatto di incontri, workshop e progetti di cittadinanza attiva che rispecchiano gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu, puntando su pari opportunità, legalità e sostenibilità.

L’open day di lunedì 26 maggio, dalle 14 alle 20, è stato pensato per toccare con mano le varie opportunità fornite dai numerosi indirizzi. Come nel caso dell’operatore della ristorazione / tecnico di cucina che con il seminario “Efficienza energetica: un dovere in cucina”, vedrà un percorso nel mondo delle tecnologie a basso impatto ambientale a cura di Pietro Alfano (titolare di IFA Arredamento Attrezature per ristorazione & food), dello chef Dario Diliberto del ristorante Taberna dei Cinque Sensi di Ragusa e dello chef Andrea Cascone del Boga di Marina di Ragusa. Un’occasione per scoprire come ottimizzare i consumi energetici – dalla scelta dei forni alle tecniche di cottura – rendendo la preparazione dei pasti più ecologica. Per l’indirizzo operatore termoidraulico / tecnico impianti termici grazie al seminario “Energie rinnovabili” ci si confronterà con Massimiliano Sentino (responsabile tecnico di Energetis S.r.l.), Giuseppe Magno (titolare di M.G. Impianti) e Giuseppe Iabichino (titolare di Italterm).

Al centro del dibattito, la direttiva UE “CaseGreen” e i nuovi standard per caldaie e sistemi termici, con un focus su come adeguarsi alle normative e ridurre l’impatto ambientale. Per l’indirizzo operatore alla riparazione di veicoli a motore / tecnico alla riparazione dei veicoli a motore mediante il seminario“Green Mechanics” sarà Raffaele Ignaccolo, titolare di C.V.R.S. Meccatronic Service, a parlare di motori ecologici partendo dalle soluzioni a idrogeno ai carburanti a basso impatto, per poi spiegare come il settore dell’autoriparazione possa diventare un modello di sostenibilità.

Per uno degli indirizzi più ricercati, cioè operatore del benessere – acconciatura / tecnico dell’acconciatura, attraverso il seminario “Green Beauty: Sostenibilità e Innovazione nell’Acconciatura”, Manlio Multisanti, consulente tecnico di Urban Color, e Donatello Bonomo, proprietario dell’omonima sala di acconciatura, mostreranno l’uso di prodotti bio e strumenti eco-friendly, la gestione dei rifiuti e le tecniche per ridurre l’impatto ambientale in salone. Oltre ai seminari, piccoli “mini stage” e simulazioni di laboratorio permetteranno a visitatori e futuri studenti di sperimentare personalmente strumenti, materie prime e procedure di lavoro. Ma l’appuntamento di lunedì 26 maggio prosegue un ciclo di incontri che hanno trasformato la Scuola dei Mestieri Logos in una fucina di idee, competenze e valori. Lo scorso 12 maggio si è svolto il laboratorio di scrittura emotivo-riflessiva nelle sedi di Ragusa (via Nino Martoglio, n 5) e Vittoria. I docenti Giuseppe Alecci e Danilo Amione hanno guidato un percorso centrato sulla poesia di Alda Merini e sulla prevenzione della violenza di genere. Con la partecipazione di Francesca Spitale ed Emanuela Cascone, gli studenti hanno riflettuto sui principi di pari opportunità, assistiti dalla psicologa Federica Abate (Centro Antiviolenza di Ragusa) e da Giuseppe Armenia (coordinatore dei Consultori Familiari ASP 7). Tra cartelloni emozionali, proiezioni video di Giulio Bellomia e un flash mob finale, l’aula si è fatta piazza di consapevolezza e impegno civile. Molto interessante, lo scorso 16 maggio, l’incontro con i rappresentanti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Il dott. Raimondo Floridia e la dott.ssa Anna Gurrieri hanno spiegato agli allievi delle quarte annualità l’importanza della cultura della legalità e della sicurezza nei luoghi di lavoro, illustrando dati sugli infortuni in Sicilia 2023-2024, il D.lgs. 81/2008 e le responsabilità di datori di lavoro e lavoratori. Nel vivace dibattito conclusivo – moderato dal docente Giuseppe Alecci – gli studenti hanno posto domande sulle ispezioni, sui contratti collettivi e sulle procedure di conciliazione monocratica. Ieri 23 maggio nella sede di Ragusa, durante l’incontro dedicato alla sostenibilità nei centri di benessere, acconciatura ed estetica, è stato il docente Giuseppe Alecci ad aprire il seminario dedicato alla formazione di “custodi dell’ambiente” nel settore beauty. Il docente Giuseppe Alecci ha parlato di sostenibilità ambientale, economica e sociale, mentre Giusi Antoci, dermomotivatrice esperta di dermocosmesi, ha guidato gli allievi attraverso la progettazione di una sala “green”, dalla comunicazione social eco-friendly alla scelta di materiali naturali, passando per la gestione dei rifiuti. L’obiettivo? Formare professionisti in grado di sposare l’innovazione e il rispetto per il pianeta.

L’appuntamento di lunedì è molto più di un semplice “tour” della scuola – spiega il presidente di Logos, Rosario Alescio – Rappresenta la possibilità di entrare in contatto con imprenditori, docenti, tutor e professionisti che ogni giorno lavorano per offrire un’offerta formativa all’avanguardia, in linea con le esigenze del mercato e con le sfide globali. Se si sta cercando un percorso che unisca teoria, pratica, valori civili e prospettive occupazionali concrete, la Scuola dei Mestieri Logos consente proprio di preparare il percorso di formazione più adeguato alle proprie aspettative, creando una professione che potrà essere spesa sul mercato del lavoro”.

L’Accademia delle Prefi, sempre attenta alle eccellenze che portano nell’Isola lustro e prestigio, ha voluto dare la giusta visibilità all’ Ente di formazione “Logos” che ha dato nei vari anni e che continua a dare un sostanziale contributo nel campo della formazione professionale alle nuove generazioni.