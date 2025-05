Modica – Su Google Maps ci sono le linee urbane di Modica. Lo annuncia il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto. “La rivoluzione ‘bella e possibile’ – afferma il sindaco Monisteri – nel trasporto urbano ed extraurbano a Modica non si ferma. Da lunedì prossimo, infatti, c’è il collegamento tra Modica e Enna, dedicato alle tante studentesse e ai tanti studenti universitari che frequentano la KORE. Ed è attivo su Google Maps il percorso delle linee urbane nella nostra Città. Il nostro comune, con il suo assessorato alla Mobilità retto da Antonio Drago, compie un passo decisivo verso la piena digitalizzazione e l’innovazione nel trasporto pubblico locale con l’integrazione delle linee urbane di Modica sul servizio di mappatura e navigazione più utilizzato al Mondo per pianificare gli spostamenti in città in modo rapido ed efficiente. Su Google Maps, si possono programmare gli itinerari in autobus, con un vantaggio importante e significativo non solo per i nostri concittadini ma anche per i turisti che visitano Modica”.

Antonio Drago, Assessore alla Mobilità: “Il collegamento con Enna e l’integrazione delle nostre linee urbane su Google Maps sono due grandi risultati che portiamo a casa a dimostrazione che la mobilità urbana ed extra urbana è per noi una priorità. Quando con SAIS abbiamo iniziato questo percorso, pochi credevano in risultati che adesso sono reali. C’era anche chi diceva che non fosse possibile cambiare il modo di spostarsi in città visto che per anni a Modica la mobilità in bus era stata un tabù senza alcun intervento concreto. Oggi invece oltre ad un servizio pubblico perfetto, abbiamo anche delle linee extra urbane efficienti e utilissime.

Abbiamo ascoltato le richieste di tanti studenti universitari e ci siamo subito attivati con SAIS affinché si potesse attivare un servizio che rispondeva ad un’esigenza concreta.

Il risultato è che da lunedì prossimo Modica e Enna saranno più vicine e ottimamente collegate. Non di meno, ovviamente, la digitalizzazione delle fermate anche su Google Maps perché ogni utente possa organizzare i propri spostamenti anche sull’app e per ribadire che il servizio di trasporto urbano a portata di cittadino, a Modica oggi è possibile. La rivoluzione della mobilità l’abbiamo resa possibile e ascriviamo con malcelato orgoglio all’Amministrazione di Maria Monisteri, questo successo”.