Caldo africano e temperature fino a 36 gradi. È questo lo scenario che si profila sull’Italia nei prossimi giorni con il ritorno dell’alta pressione subtropicale. Dopo una fase caratterizzata da instabilità e temporali, il quadro meteorologico cambia radicalmente e apre la strada a quella che potrebbe essere la prima vera ondata di calore dell’estate.

Secondo le previsioni diffuse dagli esperti meteorologici, da domenica l’anticiclone tornerà a espandersi su gran parte del Mediterraneo, garantendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma infatti che le previsioni indicano un progressivo e deciso cambio di scenario. L’aumento della pressione atmosferica favorirà l’afflusso di masse d’aria calda provenienti dal Nord Africa, con effetti più marcati sulle regioni centro-meridionali.

Caldo africano, la settimana più calda dall’inizio dell’estate

L’evoluzione prevista indica una crescita progressiva delle temperature giorno dopo giorno. Le prime punte superiori ai 31-32°C sono attese già domenica nelle aree interne del Centro Italia, mentre lunedì diverse località potrebbero raggiungere i 33°C.

Tra martedì e mercoledì la fase più intensa. I modelli previsionali indicano valori prossimi ai 35°C, con picchi che potrebbero localmente raggiungere o superare i 36°C, soprattutto nelle pianure del Centro-Sud e nelle due Isole maggiori.

Al Nord l’aumento termico dovrebbe risultare più graduale, ma accompagnato da un incremento dell’umidità. Una combinazione che potrebbe accentuare la sensazione di afa, in particolare nelle grandi aree urbane della Pianura Padana.

Gli esperti sottolineano che la durata dell’anticiclone potrebbe essere superiore rispetto alla breve ondata registrata alla fine di maggio. La tendenza, infatti, mostra una persistenza delle condizioni stabili anche nella seconda parte della settimana.