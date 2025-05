Ragusa – “Era dura già da prima. Ora lo è ancora di più, ma intendiamo giocarcela fino alla fine”. Coach Massimo Di Gregorio non ha gettato la spugna. La Virtus riparte da gara-3, domani sera al PalaPadua, per provare a riaprire una serie su cui il Golfo Piombino ha messo una serie ipoteca aggiudicandosi le prime due partite. “Dobbiamo resettare tutto, migliorare in attacco, ritrovare le nostre regole – dice il coach – Il calo nella ripresa? Non è una questione fisica, perché non abbiamo abusato nell’utilizzo dei giocatori. Ma bisogna tenere alta la tensione emotiva, dare valore ai possessi offensivi e limitare le palle perse. Piombino nei primi due episodi della serie ci ha messo in difficoltà, specie nel terzo quarto: la loro difesa aggressiva ha generato recuperi e contropiedi. Da lì è nato il break”.

Adesso bisogna voltare pagina e provare a far valere il fattore campo. Gara-3 si disputa domani sera al PalaPadua (palla a due alle 20.30) di fronte al pubblico ragusano, che può e deve rappresentare un’arma in più. La partita sarà arbitrata dai signori Giorgio Silvestri e Leonardo Marcelli di Roma e sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati sul sito e sull’App LNP Pass. L’eventuale gara-4 si giocherà domenica ancora al PalaPadua. Per la “bella”, invece, si tornerebbe in Toscana. La perdente di questa serie affronterà la perdente della sfida fra Cassino e Crema, al momento ferma sull’1-1.