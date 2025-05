È ufficialmente partita la nuova stagione di crescita di Drugstore Retail, la società nata dalla joint venture tra Ergon spa e Ged Store srl che si propone di rivoluzionare il concetto stesso di drugstore nel Sud Italia. Basato su tecnologia all’avanguardia, un assortimento ricchissimo e una forte attenzione al territorio, il modello di Drugstore Retail mette al centro l’esperienza del cliente, proponendo un format capace di rispondere alle esigenze di ogni nucleo familiare. Al via il piano di espansione con l’apertura di tre punti vendita, oggi a Partinico e nei giorni successivi a Castelvetrano e Misterbianco.

Nei tre negozi, i clienti potranno trovare un assortimento ricchissimo che spazia dai prodotti per l’igiene domestica ai cosmetici e alla profumeria, passando per il make-up, il baby food, il pet food, il piccolo elettrodomestico e gli articoli casalinghi. L’esperienza di shopping si arricchisce grazie a tecnologie all’avanguardia: i battenti elettronici alle casse velocizzano i pagamenti, mentre il sistema “Vusion” monitora in tempo reale lo stato degli scaffali, garantendo sempre la disponibilità dei prodotti più richiesti. Il layout “phygital” coniuga la semplicità degli scaffali tradizionali con corner digitali dotati di touch screen informativi, pensati per chi desidera approfondire le caratteristiche dei prodotti o prenotare consulenze di bellezza.

A questa architettura tecnologica si affianca una forte attenzione alla sostenibilità e alle comunità locali. Grazie alla logistica integrata con le strutture di Ged ed Ergon, i rifornimenti sono ottimizzati per ridurre i trasferimenti delle merci e gli sprechi di magazzino, mentre ogni negozio dà lavoro esclusivamente a personale selezionato sul territorio, formato attraverso percorsi di training dedicati. L’obiettivo è non solo offrire un servizio efficiente, ma contribuire allo sviluppo delle competenze professionali nell’ambito del retail.

La prima inaugurazione ieri a Partinico in via dei Mulini 10, e a seguire il 21 maggio a Castelvetrano, in via dei Templi, ed infine il 4 giugno a Misterbianco, in via Aldo Moro 53. Sono queste le prime tre aperture del nuovo progetto di espansione che entro fine anno prevede di raggiungere venti nuove aperture tra diretti e affiliati. Ogni inaugurazione è accompagnata da eventi aperti al pubblico, con dimostrazioni di make-up, laboratori sulla cura della casa e offerte speciali dedicate ai primi visitatori.

«Queste aperture rappresentano l’ampliamento della nostra rete e sono la prova concreta di come un modello di drugstore possa integrarsi nel tessuto locale – spiega Gaetano Marsala, presidente e amministratore delegato di Drugstore Retail – Vogliamo offrire un’esperienza quotidiana di shopping che unisca l’innovazione tecnologica alla vicinanza alle comunità, mettendo al centro la qualità dei prodotti e il benessere dei nostri clienti». Con queste tre aperture, Drugstore Retail dà il via a un percorso che vuole diventare un punto di riferimento per lo shopping nel Sud Italia, unendo efficienza e innovazione in un nuovo concept di drugstore.