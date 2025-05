Ispica – La Direzione Generale dell’ASP in coincidenza con l’inizio dei lavori di realizzazione della Casa di Comunità, finanziata con i fondi del PNRR e prevista nei locali di Via Duca D’Aosta a Ispica, ha provveduto ad allocare in altri propri locali al piano terra di Via Amendola la Guardia Medica ed il Servizio 118. Grazie ad un progetto redatto dal Servizio Tecnico dell’ASP per l’importo di circa € 50.000 sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione dei suddetti locali di Via Amendola, realizzando ambienti idonei ed attrezzati sia per la Guardia Medica che per la postazione del 118 compreso anche l’area per la sosta al coperto dell’ambulanza.

A darne notizia è l’Onorevole Ignazio Abbate che nei mesi scorsi aveva seguito da vicino il cambiamento di sede della postazione sanitaria: “La struttura ha una superficie di circa 160 mq e si trova in una posizione facilmente individuabile in quanto situata alle spalle della loro precedente ubicazione. Questa nuova sede è nata nell’ottica di una razionalizzazione dei servizi sul territorio, dedicando un unico complesso a due servizi essenziali quali la Guardia Medica e l’Ambulanza. La realizzazione della Casa di Comunità ed il conseguente spostamento dei servizi sono stati concretizzati grazie all’impegno sinergico in questi ultimi mesi tra la direzione strategica e l’ufficio tecnico dell’Asp di Ragusa, con la collaborazione decisiva del Dottore Caruso, Direttore del Distretto Sanitario di Modica e del referente Infermieristico della Postazione 118 di Ispica, l’infermiere Daniele Scapellato.

Un percorso di ammodernamento generale delle strutture sanitarie iblee che abbiamo condiviso fin dall’inizio con la Direzione Strategica dell’ASP e che porteremo avanti fin quando gli standard della sanità iblea non siano in linea con quelli nazionali”.