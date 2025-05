Ragusa – La prima gara dei playout della Serie B Old Wild West non sorride alla Virtus Ragusa: Piombino infrange l’equilibrio nel secondo tempo, vince 76-61 e si porta 1-0 nella serie. Decisivo un parziale di 11-0 nel terzo quarto, replicato da un altro 11-0 a cavallo dell’ultimo mini intervallo. Ragusa, che sembrava poter gestire la fisicità dei toscani, si è disunita, non riuscendo più a trovare la via del canestro (appena 24 punti nella ripresa) e vanificando lo sforzo iniziale. La squadra rimarrà in Toscana per preparare gara-2, in programma martedì sera (alle 21) ancora al PalaTenda.

La cronaca. La Virtus fatica nella gestione dei primi due possessi offensivi, poi si scioglie con Vavoli: il capitano capitalizza l’ottimo lavoro nell’altra metà campo segnando sette punti di fila: 4-9 al 3’. Piombino resta incollata grazie ai rimbalzi in attacco e alla fisicità di Onojaife e De Zardo. Ortiz sigla il sorpasso, ma anche Gloria ha un grande impatto sulla partita, che però risente della tensione dei playout. Il primo quarto è a punteggio bassissimo: 14-14. Ragusa ha bisogno di aprire il campo, e in questo Calvi le dà una mano. La Virtus ha la faccia giusta. Il libero di Erkmaa, per un flopping fischiato dagli arbitri a Longo, produce il massimo vantaggio ospite sul +5. Ortiz si mette in moto con due triple e Piombino, con pazienza, rimane in scia. De Zardo impatta a quota 26, poi Bertocco si toglie di dosso un po’ di ruggine: prima con un gioco siderale da quattro punti, poi con la seconda tripla (30-35 al 17’). Nicoli ricambia con la stessa moneta, la gara resta in equilibrio: 36-37 al 20’.

All’inizio del terzo quarto, inaugurato dal canestro di Gloria, la Virtus sbanda: dal 41 pari, infatti, Piombino inaugura un parziale di 11-0, con l’attacco ragusano che si innervosisce un po’ per il metodo arbitrale e la difesa che non scherma come dovrebbe. I toscani toccano la doppia cifra di vantaggio (52-41), Vavoli e Gloria interrompono l’emorragia. Il capitano attinge a tutto il proprio repertorio (rimbalzi più canestri) e ricuce parzialmente il gap: 56-51 al 28’. Anche se il finale di tempo conferma le difficolta ospiti: 60-51 al 30’. In una gara a basse percentuali gli errori delle difese pesano il doppio: è quello che accade a Ragusa. L’appoggio di Castellino favorisce la fuga di Piombino (64-51 al 32’). La squadra di Conti esaurisce il bonus in fretta, ma la montagna da scalare per la Virtus è notevole. La tripla di Ianuale mette l’ipoteca su gara-1: 67-51 al 33’. Ragusa continua a produrre errori al tiro e sciupa troppi possessi, perdendo il treno della partita. La protesta costa un tecnico a Vavoli: il capitano, con cinque falli, abbandona il parquet in anticipo. Ai compagni non rimane che provare a chiudere la gara in maniera dignitosa, riallineare i pensieri e preparare al meglio gara-2, in vista del ritorno al PalaPadua in programma venerdì prossimo. Farlo con una vittoria cambierebbe completamente prospettiva.

IL TABELLINO

Solbat Golfo Piombino-Virtus Ragusa 76-61

Solbat Golfo Piombino: Spagli ne, Casero-Ortiz 15, Castellino 7, Forti ne, Longo, De Zardo 14, Frattoni 4, Onojaife 14, Sipala 4, Nicoli 5, Ianuale 4, Ferraresi 9. All. Conti

Virtus Ragusa: Erkmaa 7, Piscetta, Bertocco 7, Simon, Gloria 19, Vavoli 17, Kosic 3, Calvi 4, Adamu 2, Ianelli 2. All.: Di Gregorio-Valerio

Arbitri: Di Gennaro e Rosato di Roma

Parziali: 14-14; 36-37; 60-51.

Note. Tiri da due: Piombino 20/45, Ragusa 18/46; Tiri da tre: Piombino 7/26, Ragusa 3/29; Tiri liberi: Piombino 15/20, Ragusa 16/17; Rimbalzi: Piombino 46, Ragusa 46; Palle perse: Piombino 10, Ragusa 12. Usciti per cinque falli: Sipala (P), Vavoli (R)