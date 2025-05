Anche per il mese di maggio 2025, l’INPS ha fissato l’avvio dei pagamenti dell’Assegno Unico a partire dal 20 del mese. Questa data è in linea con le precedenti erogazioni, come specificato dal messaggio INPS n. 111 del 13 gennaio 2025. Per i beneficiari che non hanno subito variazioni nella loro situazione economica, l’accredito avverrà intorno al 20, con un lieve ritardo rispetto alle tempistiche precedenti. È importante, tuttavia, verificare l’importo ricevuto, poiché eventuali differenze potrebbero dipendere dall’ISEE, il cui termine per l’aggiornamento è vicino.

I nuovi richiedenti dell’assegno e coloro che attendono conguagli per variazioni retroattive (aggiornamento ISEE, maggiorazioni) riceveranno il pagamento nell’ultima settimana di maggio. Si ricorda che il 28 febbraio è scaduto il termine per rinnovare la dichiarazione ISEE, necessaria per ottenere un importo adeguato (fino a 201 euro). Chi non ha ancora inviato la nuova documentazione riceve da marzo l’importo minimo di 57,5 euro.

Resta comunque la possibilità di presentare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) entro il 30 giugno per ricevere gli importi corretti anche per i prossimi mesi ed eventuali arretrati a partire da marzo. Per aggiornare l’ISEE, ci si può rivolgere a un patronato (CAF) o accedere al portale INPS con CNS, SPID o CIE.