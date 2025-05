Barrafranca – Barrafranca piange la morte del 15enne Gabriele Giadone, morto in un incidente stradale avvenuto in pieno centro cittadino. Secondo le prime indiscrezioni il ragazzo, figlio di un imprenditore, stava percorrendo a bordo di uno scooter via Signore Ritrovato nei pressi di una rotonda quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con una auto. Il 15enne soccorso dall’ambulanza del 118 è stato trasportato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove è deceduto per le gravi lesioni riportate nell’impatto al suolo. Sul luogo dell’incidente le Forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Il sindaco di Barrafranca Giuseppe Lo Monaco affida a Facebook il cuore spezzato dei barresi e scrive: “Oggi per Barrafranca è un giorno molto triste”. Parla di una “di quelle notizie che nessun genitore dovrebbe mai ricevere nella propria vita. La nostra Comunità ha perso prematuramente il giovanissimo Gabriele. Non ci sono parole sufficienti per colmare un dolore così straziante”.