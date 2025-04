“Non so come farò a sopravvivere a tutto questo. Leo era mio figlio, il mio bambino.” Con queste parole cariche di dolore, Tanja Weckmann, madre di Leonardo Titone, il quindicenne tragicamente morto ieri dopo una caduta dal tetto di un ex stabilimento vinicolo a Mazara del Vallo, ha espresso il suo strazio sui social media.

La signora Weckmann risiede in Germania con l’altra figlia, Noemi, mentre Leonardo si trovava in Sicilia con il padre. Attraverso un toccante appello online, la madre ha chiesto un rinvio dei funerali per poter dare un ultimo saluto al suo amato figlio: “Il mio figlio infinitamente amato rimarrà d’ora in poi per sempre un figlio della Sicilia, mentre suo padre, sua sorella e io non sappiamo ancora cosa significhi per noi per sempre. Vogliamo tenergli la mano un’ultima volta, voglio dirgli ti amo Leo. Noemi vuole consegnargli una lettera da portare con sé nel luogo della sua ultima dimora.”

Numerosi messaggi di cordoglio e ricordo per il giovane Leonardo sono apparsi sui social. Cristina, un’utente che non conosceva direttamente il ragazzo, ha scritto: “Non ti conoscevo, ma quella volta che sei uscito con mio figlio eri un ragazzo gentile ed educato. Riposa in pace, che Dio ti accolga, angioletto.”

“Titone oh Titone… Ancora mi hai dovuto fare disperare! Perché, perché? Non vedevo l’ora che si unisse al mio coro, – scrive Angela – solo che cantare significa mettersi a nudo e lui voleva fare il duro, ma era un bravo ragazzo dal cuore buono. Non riesco a crederci. Sentite condoglianze alla famiglia. La sua prof di musica che amava rispondere a tutte le sue domande interessanti su qualunque argomento”.

Il dolore per la perdita di Leonardo Titone ha profondamente colpito la comunità di Mazara del Vallo e quanti sono stati toccati dalla sua prematura scomparsa.