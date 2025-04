Il mese di aprile 2025 presenta una particolarità che influenzerà direttamente il calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico Universale (AUU): la concomitanza con le festività pasquali. Pasqua cade domenica 20 aprile, seguita dal Lunedì dell’Angelo il 21 aprile. Entrambe le giornate festive comportano la sospensione delle operazioni di accredito da parte di banche e uffici postali. Di conseguenza, la data di avvio dei pagamenti per le famiglie che non hanno subito variazioni nel nucleo o nell’ISEE, inizialmente prevista dal 20 aprile, potrebbe subire delle modifiche.

Assegno Unico Aprile 2025: Possibili Anticipi INPS in Vista della Pasqua?

Negli scorsi mesi, in occasione di festività o giorni non lavorativi per il settore bancario e postale, l’INPS ha spesso adottato una politica di anticipo selettivo dei pagamenti dell’Assegno Unico, con accrediti che hanno preceduto la data ufficiale. Anche per aprile 2025, non si esclude la possibilità di un’erogazione anticipata. Le giornate di venerdì 18 aprile e sabato 19 aprile appaiono come le più probabili per eventuali accrediti anticipati, permettendo alle famiglie di disporre dei fondi prima delle festività.

Tuttavia, in assenza di comunicazioni ufficiali in tal senso, l’ipotesi più concreta, seppur meno gradita alle famiglie, rimane quella del pagamento non anteriore a martedì 22 aprile.

È importante sottolineare che il calendario indicato si riferisce unicamente ai nuclei familiari che non hanno registrato modifiche recenti. In caso di nuova domanda, variazione dell’ISEE o cambiamenti nella composizione del nucleo familiare, il pagamento potrebbe slittare verso la fine del mese di aprile.

Come Aumentare l’Importo dell’Assegno Unico con il Nuovo ISEE 2025

A partire dal 2 aprile 2025, è in vigore una novità significativa che offre alle famiglie la possibilità di aggiornare l’ISEE con nuove modalità di calcolo del patrimonio mobiliare. È ora possibile escludere dal computo, fino a un massimo di 50.000 euro per nucleo familiare, i seguenti strumenti finanziari:

Titoli di Stato

Buoni fruttiferi postali

Libretti di risparmio

Questa esclusione dal calcolo del patrimonio mobiliare può portare a un ISEE potenzialmente più basso, il che si traduce in importi più elevati dell’Assegno Unico mensile. Si tratta di un’opportunità da non sottovalutare per le famiglie che rientrano nei limiti previsti dalla normativa.

Cosa fare per ottenere un Assegno Unico maggiore:

Per beneficiare di questo nuovo calcolo dell’ISEE e potenzialmente ottenere un Assegno Unico più elevato, è necessario: