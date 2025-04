Palermo – La tutela della vita in tutte le declinazioni possibili, a partire dalla conoscenza della fertilità e della procreazione responsabile, il sostegno psicologico e morale alle donne che vivono una situazione di sofferenza in seguito all’interruzione di una gravidanza, ma anche il contrasto, con azioni positive e di promozione alla cultura della vita, qualunque pratica lesiva della vita stessa e della dignità umana. Sono solo alcuni dei principali scopi che persegue il Sav, Servizio di Aiuto alla Vita, associazione autonoma e unitaria, libera, apartitica, che aderisce con vincolo federativo al “Movimento per la vita italiano-Federazione dei Movimenti per la vita e dei centri di aiuto alla vita d’Italia” ( MpVI) e alla sua articolazione regionale.

Obiettivi, impegni soprattutto a favore delle donne, che ora fanno anche parte di un protocollo d’intesa sottoscritto con il Comune di Palermo, prima città italiana in cui si formalizza un tale protocollo con un’amministrazione comunale garantendo numerose agevolazioni tra cui lo snellimento negli iter burocratici per le richieste volte agli enti locali, l’ uso gratuito delle sale messe a disposizione dal Comune nei propri Palazzi storici, l’affiancamento di funzionari comunali per assumere informazioni e per il disbrigo di pratiche rispetto alle procedure da seguire sui progetti o eventi proposti dall’associazione.

«Non possiamo che essere felici di quella che per noi è una tappa di un lungo percorso del quale oggi fa parte anche il Comune di Palermo – afferma Rosanna Turrisi, presidente dell’associazione “Servizio di Aiuto alla Vita” di Palermo – anche perchè rafforza l’idea della necessità di fare squadra attorno a temi importanti, tanto ampi come quello della vita. Sarebbe veramente lungo parlare dell’impegno sul territorio del Sav. Cito solo alcune delle tante iniziative come le raccolte fondi per le donne in difficoltà, i burraco di beneficienza, i doni ai bimbi fragili e alle neomamme per la Festa della Mamma.

Senza dimenticare gli incontri a tema per la promozione della vita, dal concepimento alla fine naturale. Quando parliamo di sinergia, mi riferisco alla possibilità di moltiplicare iniziative del genere che vanno incontro alle fragilità in questo caso delle donne. Sono certa che, grazie a questo protocollo, le azioni positive e le buone prassi entreranno a fare parte della vita di tante altre persone e realtà. Il nostro è un impegno per la vita e, proprio per questo, siamo fiduciose e aperte al futuro».

Fondamentale, dicevamo, la sinergia, il raccordo con il territorio che, all’interno del Sav e nell’ambito del protocollo, ha come referente l’avv. Sabina Di Pasquali. «Sarà un lavoro che porteremo avanti tutti insieme, come siamo solite fare – spiega l’avv. Di Pasquali, delegata per i rapporti con i numerosi Club Service cittadini – sollecitando l’impegno di tutti per fare in modo che questo protocollo, già particolare perchè il primo del genere con un’amministrazione pubblica, possa essere da stimolo per tante altre realtà che hanno a cuore la vita».