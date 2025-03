Ragusa – La Fiamma olimpica e paralimpica di Milano Cortina 2026 passerà da Ragusa il 17 dicembre 2025. Tutte le persone nate prima del 5 dicembre 2011 potranno inviare la propria candidatura a tedofori raccontando la propria storia e le motivazioni tramite il seguente link viaggiodellafiamma.milanocortina2026.

“Un momento storico per Ragusa, non solo dal punto di vista sportivo. La Fiamma Olimpica – dichiara il sindaco, Peppe Cassì – ha lo scopo di unire in un viaggio emozionante i territori, i tedofori e le comunità locali, strette in un’unica festa di amicizia, spirito di squadra e senso di condivisione. Un viaggio indimenticabile attraverso l’Italia e gli italiani che rappresenterà anche per Ragusa una magnifica opportunità per mostrare la nostra bellezza, i nostri paesaggi, la nostra ospitalità. Accoglieremo il viaggio della Fiamma Olimpica, uno degli eventi più iconici dei Giochi, al meglio, creando occasioni di promozione per il territorio, di festa e di socialità attorno ai valori dello sport. Comincia un’altra sfida”.

“Mentre lavoriamo alla candidatura di Ragusa a Città Europea dello Sport 2027 con un dossier che, a prescindere dal riconoscimento, rappresenterà un punto fermo della nostra strategia sportiva – prosegue l’assessore allo Sport, Simone Digrandi – già alla fine di quest’anno Ragusa sarà protagonista di un ulteriore momento sportivo di rilievo, che si aggiunge alle manifestazioni, alle gare e ai campionati di livello nazionale e internazionale già in programma quest’anno in diverse discipline.

La Fiamma sarà accesa ad Olimpia, in Grecia, il 26 novembre e dal 6 dicembre inizierà a percorrere oltre 12.000 km in Italia, arrivando a Milano il 6 febbraio 2026. Per i 61 giorni dell’evento i tedofori si passeranno la Fiamma in staffetta con una media di 165 tedofori al giorno, ciascuno per un tratto di circa da 250 metri, per un totale di 10.001 tedofori.

Ragusa sarà città di transito nell’ambito della tappa che parte da Agrigento e si conclude a Siracusa con l’accensione del braciere”.

“Si tratta – prosegue l’assessora al Centro storico, Giovanni Gurrieri – di un’occasione unica per tutto il territorio, con un percorso tra alcune delle strade più ampie del Centro così da consentire a tutti i cittadini di assistere alle staffette. Il percorso, piuttosto lungo per una città, si articolerà lungo viale Europa, l’intero Corso Italia, ponte San vito, Via Marsala, piazza Cappuccini, via Ingegnere Migliorisi. Come ha già anticipato il sindaco lavoreremo affinché sia una festa per tutti i ragusani, un momento di convivialità da vivere in Centro”.