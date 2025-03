Ma che fine ha fatto l’assunzione dei quattro nuovi vigili urbani che avrebbero dovuto essere inseriti in organico e che il sindaco Aiello aveva promesso di effettuare in tempi rapidi?”. E’ l’interrogativo sollevato dal consigliere comunale di Forza Italia a Vittoria, Biagio Pelligra (nella foto), il quale evidenzia una contraddizione di fondo.

“Da un lato – sottolinea Pelligra – il primo cittadino si lamenta per la mancanza di sicurezza in città, determinata dall’incremento degli episodi di microcriminalità e non solo; dall’altra, non fa niente, tra quanto rientra nelle sue competenze, per dare una risposta a queste accresciute esigenze. E tutto ciò a un mese dall’approvazione del Piao che, per l’appunto, contemplava l’assunzione di quattro nuovi agenti per la polizia locale”.

“Nella mia qualità di consigliere comunale, avendo contezza della gravità della situazione – prosegue Pelligra – ho più volte sollecitato l’amministrazione a procedere con l’assunzione dei nuovi vigili urbani affinché supportino un organico sempre più carente. Assunzioni che è possibile effettuare attraverso una graduatoria già esistente al Comune di Ragusa, così come è stato fatto in precedenza. Attenzione, però, perché tra non molto questa graduatoria scadrà e quindi l’amministrazione dovrà procedere a bandire un concorso in house.

Un iter che non solo andrebbe ad allungare, e di molto, i tempi relativi all’assunzione ma renderebbe tutto ciò alquanto gravoso dal punto di vista economico. Quindi, il sindaco prenda una decisione ma lo faccia presto. Non è più possibile attendere oltre. Quindi, altro che Giunta municipale del fare. Qui siamo al lassismo più assoluto e, ancora una volta, purtroppo per la collettività, si decide di non decidere”.