Scicli – La compagine gialloverde ha affrontato la trasferta agrigentina molto rimaneggiata a seguito delle importanti assenze di Ballaera, Ciavorella, Costa, Sammito e Delitala, facendo ricorso a tre promettenti under, che non hanno sfigurato. Alla fine, però, è prevalsa la maggiore esperienza, l’alto tasso tecnico e la maggiore tranquillità nell’accelerare nei momenti topici dei padroni di casa, che ha visto i gialloverdi issare bandiera bianca. Ci sono partite in cui il cuore supera qualsiasi cosa e trascina letteralmente al risultato, quello che magari nessuno, se non nel profondo dell’animo, osava sperare. Non è stata questa la partita per i gialloverdi

L’inizio della partita è stato equilibrato che è durato nel primi dodici minuti, con un parziale di 7-7. Poi, qualcosa si è appannato nella testa dei gialloverdi che non sono riusciti a controllare la gara. I padroni hanno finalizzato le azioni in attacco ed in difesa sono apparsi molto attenti arrivando alla fine della prima frazione con un 21-10, mettendo decisamente in cassaforte l’esito finale.

Al rientro in campo i gialloverdi hanno dimostrato una fragilità difensiva che ha permesso ai padroni di casa di condurre e gestire il vantaggio del primo tempo senza particolari patemi. La situazione per gialloverdi è diventata problematica intorno alla metà della frazione, allorquando il miglior realizzatore della squadra, Manuel Carbone, ha subito un infortunio riportando una sospetta distorsione ad una caviglia, quindi, costretto ad abbandonare il campo. In tal modo, la partita ha preso definitivamente la strada della vittoria per i padroni di casa.

“Eravamo coscienti della difficoltà a cui andavamo incontro – ha affermato Luca Ammatuna – . Alla fine pur uscendo sconfitti ho visto tanto impegno da parte dei ragazzi, ai quali non posso rimproverare nulla, vista anche la situazione contingente”.

Ora la testa dei gialloverdi è già ad un’altra sfida ardua, ovvero la trasferta in casa della capolista Cus Palermo, altra compagine ricca di elementi di talento e prospettiva.

Tabellino

GIRGENTI – SCICLI SOCIAL CLUB 37-26 (pt 21-10).

GIRGENTI: Randisi, Kovacsevics (6), Vinti, Vaiana (8), Pace (2), Massaro (4), Celauro, Olguin, Romero, Tordonato, Gelo (8), Scibetta (9). Allenatore Lillo Gelo.

SCICLI SOCIAL CLUB: Occhipinti, Vaccaro, Morelli (2), Nakoue (3), Ficili (6), Carbone (6), Causarano (2), Drago (5), Martino (2), Iacono. Allenatore: Luca Ammatuna. ARBITRI: Tilaro e Cardaci