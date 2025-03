Ragusa – Poste Italiane celebra l’8 marzo con una cartolina dedicata, disponibile presso lo sportello filatelico presente nell’ufficio postale di Ragusa Centro. Per festeggiare “tutti i colori del rispetto”, è il messaggio che accompagna l’immagine di una mimosa a più tinte.

La cartolina

“Celebriamo la festa della parità di genere, nella vita e nel lavoro” , è il messaggio che arriva dal team, 100% femminile, dell’ufficio postale di Ragusa 5

La squadra interamente al femminile dell’ufficio postale di Ragusa 5

Poste negli uffici della provincia di Ragusa: 2 dipendenti su 3 è donna

In occasione dell’8 marzo, il prodotto filatelico conferma l’attenzione aziendale verso un tema, la parità di genere, ancora oggi centrale per la società e nei luoghi di lavoro. In Sicilia la presenza femminile nelle sedi aziendali è in costante aumento, e soprattutto in provincia di Ragusa dove in media negli uffici sul territorio due dipendenti su tre è donna, e oltre 20 ricoprono incarichi di responsabilità.

Numeri importanti nel settore della logistica, dove tra portalettere e personale di staff, il recapito dell’Ibleo vanta una presenza di oltre 100 donne in servizio. E anche il comparto degli uffici postali offre dati di rilievo, con tutti i ruoli di front end in tutti i livelli ricoperti in maggioranza da personale femminile. Spicca in particolare, tra le sedi cittadine, l’ufficio postale di Ragusa 5 che, dalla direttrice alle figure di sportelleria e sala consulenza, vanta una squadra di sole colleghe donne.

Oltre la parità di genere

I numeri dell’Ibleo, i più virtuosi dell’isola, guidano un percorso che si va sempre più consolidando grazie all’attenzione che Poste Italiane riserva alle politiche di parità di genere.

Anche nel 2025, per il sesto anno consecutivo, a Poste Italiane è stata assegnata la certificazione “Top Employers”, che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane. La certificazione si aggiunge a una serie di importanti riconoscimenti ottenuti da Poste Italiane per le sue politiche di sostenibilità e responsabilità sociale. Tra queste, le certificazioni ISO 30415:2021 per l’inclusione e la valorizzazione delle diversità, UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere, ISO 37001:2016 per la prevenzione della corruzione e ISO 37301:2021 per la gestione della compliance.