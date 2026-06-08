Un ragazzo è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso dall’area di Scoglitti all’ospedale Cannizzaro di Catania dopo le complicazioni legate a un trauma cranico riportato in seguito a una caduta da monopattino. L’incidente era avvenuto venerdì scorso nella frazione marinara di Vittoria, ma nelle ultime ore i medici hanno ritenuto necessario il trasferimento in una struttura dotata di un reparto di Neurochirurgia.

Secondo le prime informazioni disponibili, il minorenne avrebbe perso il controllo del monopattino finendo sull’asfalto e battendo violentemente la testa. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe la presenza di una buca sul manto stradale, ma al momento non risultano conferme ufficiali.

Il trasferimento è stato effettuato nella giornata di oggi attraverso un elisoccorso del servizio sanitario regionale. Il velivolo ha utilizzato un’area della zona industriale di Scoglitti come punto operativo per l’atterraggio e il successivo decollo verso Catania.

Le operazioni si sono svolte con l’attivazione delle procedure di sicurezza previste per questo tipo di interventi. Dopo la presa in carico del paziente, l’elicottero si è diretto verso l’ospedale Cannizzaro, struttura di riferimento della Sicilia orientale per numerose emergenze neurochirurgiche e traumatologiche. (Foto Assenza)