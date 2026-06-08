È stato individuato e denunciato l’autore di una discarica abusiva di rifiuti ingombranti a Scicli, scoperta nei giorni scorsi in una contrada del territorio comunale. L’uomo è stato inoltre raggiunto da un provvedimento di ritiro della patente di guida, disposto in applicazione della normativa ambientale.

L’intervento è stato condotto dalla Polizia locale al termine di un’attività investigativa basata anche sull’uso di sistemi di videosorveglianza.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la Polizia locale di Scicli ha avviato una serie di verifiche dopo il rinvenimento dei rifiuti abbandonati in una zona periferica del territorio. Attraverso l’analisi dei materiali e dei mezzi utilizzati per il trasporto, gli investigatori sono riusciti a risalire al responsabile dell’illecito ambientale.

Determinante si sarebbe rivelato anche il contributo delle telecamere di sorveglianza nascoste, che avrebbero permesso di documentare le fasi dell’abbandono dei rifiuti ingombranti.

L’uomo è stato deferito all’Autorità giudiziaria per violazione della normativa ambientale. Oltre alla denuncia, è scattato il ritiro della patente di guida, con una sospensione prevista tra uno e quattro mesi nei casi di abbandono di rifiuti tramite veicolo, come stabilito dal Testo Unico Ambientale.