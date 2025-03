Ragusa – I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ragusa hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 46enne ragusano per spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, durante un servizio appositamente disposto dal Comando per la repressione dei reati in materia di stupefacenti, i militari notavano un soggetto, noto per essere gravato da numerosi precedenti penali, che si recava con fare sospetto presso l’area di parcheggio di un supermercato del capoluogo. Incuriositi dalle circostanze, i Carabinieri non perdevano di vista il soggetto monitorando con attenzione i suoi spostamenti. In effetti, di lì a poco, il 46enne, nel corso di un rapido incontro con quello risultato poi essere un proprio cliente, effettuava a questi una cessione di un piccolo involucro.

Assistito allo scambio, i Carabinieri decidevano quindi di procedere al controllo dei due, alla loro identificazione e, contestualmente, alla perquisizione personale e veicolare che permetteva di rinvenire e sequestrare della cocaina, nonché il denaro utilizzato per il suo acquisto. Il pusher veniva pertanto tratto in arresto in flagranza di reato per spaccio di sostanza stupefacente, mentre il suo cliente veniva segnalato amministrativamente alla Prefettura di Ragusa ai sensi dell’articolo 75 del Testo Unico in materia di stupefacenti, quale consumatore.

Esperite le formalità di rito l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Iblea. In virtù del principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà definitiva solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.