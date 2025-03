Ragusa – In occasione della Giornata internazionale della Donna, in programma l’8 marzo, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa organizza una serie di iniziative volte a promuovere la salute e il benessere al femminile. Le attività mirano a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e dell’accesso ai servizi sanitari dedicati.

Visite e consulenze per le donne in menopausa sono previste nei reparti di Ginecologia e Ostetricia di Ragusa, Modica e Vittoria, mentre i Consultori familiari organizzano una serie di incontri con le coppie genitoriali dei corsi preparto (venerdì 6 marzo) e dedicati al benessere psicologico delle donne (dal 3 al 7 marzo). I laboratori analisi di Vittoria e Comiso, dal 3 all’8 marzo, propongono, invece, uno screening gratuito per la prevenzione della carenza di ferro (il target è composto da centoventi donne fra 12 e 52 anni): chi dovesse risultare con un livello di emoglobina ≤ 11 g/dl (grammi per decilitro), potrà ricevere una consulenza immunoematologica gratuita presso i Servizi Immunoematologici e di Medicina Trasfusionale (SIMT) di Ragusa e Vittoria. Il SIMT, inoltre, organizza una campagna di screening per la vitamina D assieme all’Avis.

Non mancheranno gli esami DEXA – a cura della Radiologia di Ragusa – per la valutazione della densità minerale ossea dello scheletro a livello della colonna vertebrale lombare e del femore prossimale. Mentre la Cardiologia di Modica presenta l’iniziativa “Cuore e donna”, per sensibilizzare su un corretto approccio di genere anche di fronte ai sintomi dell’infarto. L’Unità per l’Educazione e la Promozione della Salute Aziendale, inoltre, propone una serie di incontri nelle scuole per sensibilizzare gli studenti sulla prevenzione precoce delle patologie tumorali e sui corretti stili di vita, anche allo scopo di prevenire i disturbi del comportamento alimentare.

La dott.ssa Sara Lanza, Direttore sanitario dell’ASP, ha evidenziato come la prevenzione sia “un pilastro fondamentale per la salute femminile. Iniziative come screening periodici e consulenze specialistiche sono essenziali per individuare precocemente patologie e promuovere il benessere generale delle donne. E’ importante la collaborazione attiva tra le istituzioni sanitarie e la comunità locale, al fine di creare una cultura della prevenzione radicata e accessibile a tutte le fasce della popolazione”. Tutte le attività sono consultabili sul sito www.asp.rg.it.