Chiaramonte Gulfi – Prende il via oggi, 1 marzo, il primo appuntamento con la quattro giorni del Carnevale di Chiaramonte, il più bel Carnevale degli iblei. Si comincia, dunque, oggi dalle 17 alle 19, a cura di Namastè con la partecipazione di Dance to Fly. Spettacolo di magia e ventriloquia a cura di Mago Riccio. L’evento si terrà al centro commerciale Villaggio Gulfi. Domenica 2 marzo si entra nel vivo. Alle 10 l’iniziativa Modelliamo il Carnevale. Ci sarà la mostra dei modellini dei carri del Carnevale chiaramontano e dei disegni dei costumi creati dagli alunni dell’istituto comprensivo Serafino Amabile Guastella.

La mostra si tiene a palazzo Montesano e sarà aperta per i tre giorni della kermesse, dunque sino a martedì, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 22. Alle 10,30, in piazza Duomo, la festa delle mascherine a cura di Namasté con la partecipazione di Dance to Fly.

E’ in programma lo spettacolo “Piume, clown & bubbles show” a cura di Cinzia Di Rosolini. Alle 12 la novità dell’apertura dell’area food all’insegna di stufato, salsiccia e vino. La salsiccia e il maiale per lo stufato sono prodotti dal ristorante Majore. Intrattenimento con Salvo Molé, dj e animazione e le note del violino del maestro Fabrizio Scaparra. A seguire i dj Sandro Leggio & Alex sound. Alle 17,30 il momento più atteso con l’apertura della sfilata dei carri allegorici e il gruppo in maschera.

Partenza da corso Europa con ingresso in piazza Duomo. Nel frattempo, sui totem posizionati nella parte finale del percorso, ci sarà la diffusione dei Carnival stories, una mostra fotografica e la proiezione video di alcune edizioni precedenti del Carnevale, dal 1988 in poi, a cura di Orazio Sgarlata. Alle 19,30 intrattenimento musicale con Titta dj mentre alle 22 sarà dato il via al gran ballo in maschera con i dj’s Sandro Leggio, Luca Occhipinti, Massimo Criscione e Paolo Distefano, vocalist Daniele Scalone. A seguire Gianni Agosta dj e Antonello Mineo vocalist. Closing dj’s Paolo Drum & Rastaele. Si ballerà sino a notte fonda.