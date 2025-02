Vittoria – “Quali sono le strategie per il turismo del Comune di Vittoria? Che tipo di programmazione vogliamo attuare per il periodo primaverile e, ancora di più, per la stagione estiva? Stiamo cogliendo l’occasione delle fiere internazionali per veicolare, magari facendoci ospitare negli stand istituzionali della Regione, la nostra città e il nostro borgo a mare, le bellezze paesaggistiche e monumentali che questo territorio è in grado di esprimere?”.

Sono i pressanti interrogativi sollevati dal consigliere comunale Biagio Pelligra secondo il quale, a palazzo Iacono, “non una sola fase di attenzione – sottolinea l’esponente cittadino di Forza Italia – sembra essere riservata a quella che dovrebbe essere una pratica ordinaria per cercare di rilanciare l’immagine della nostra città a uso e consumo dei visitatori”. Pelligra aggiunge: “E’ necessario che si possano seguire sempre di più le nuove tendenze legate al marketing e alla promozione. Risulta indispensabile lavorare per creare una destinazione turistica, sfruttando tutte le potenzialità che abbiamo a disposizione.

Venuto a cessare l’effetto Montalbano, occorre lavorare con tutte le forze di cui disponiamo per cercare di mettere il più possibile in vetrina le peculiarità di Vittoria e di Scoglitti. Questo è un tipo di lavoro che avremmo dovuto effettuare già ieri, ma c’è ancora il tempo per recuperare. Dobbiamo soltanto avere la determinazione per portare avanti un adeguato percorso di promozione che ci aiuti a risollevarci dal punto di vista dell’immagine. Altrimenti, avremo sprecato, ancora una volta, una grossa occasione”.