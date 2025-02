Ragusa – Al fine di eseguire i lavori per la sicurezza e la viabilità di via La Torre, a San Giacomo, con apposita ordinanza è stata disposta la chiusura del transito veicolare sulla strada comunale ex SP n. 53 dal km 1,00 al km 1,00 + 100 (fino a circa 400 mt circa prima di via della Fontana) dalle ore 00.00 del 3 marzo 2025 alle ore 24.00 del 30 aprile 2025.

A carico dell’impresa esecutrice dei lavori il compito di provvedere alla messa in opera e alla vigilanza sull’efficienza della necessaria segnaletica.

“L’intervento in contrada San Giacomo – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Contrade, Gianni Giuffrida – prevede la messa in sicurezza del tratto stradale ex SP53 (via Della Torre), oggetto di una frana, con la realizzazione sul lato sud-est di un nuovo muro di contenimento in calcestruzzo armato.

Contestualmente allargheremo la carreggiata, per rendere più agevole la circolazione in entrambi i sensi di marcia, e, al fine di evitare fenomeni di allagamento, interverremo per garantire il corretto deflusso delle acque piovane e di quelle infiltrate attraverso una canaletta perimetrale a bordo strada.

Un intervento per la sicurezza e per la viabilità che abbiamo voluto guardasse anche all’aspetto paesaggistico, con un muretto a secco in continuità con l’esistente che affiancherà, sul lato strada, la costruzione in calcestruzzo”.