Scicli – Franco Donzella è il nuovo Presidente della Pro Loco Città di Scicli che, dal settembre 2018, opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico del Comune di Scicli e svolge la propria attività ai fini della promozione della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio.

Durante la riunione del 21 febbraio scorso il neo Presidente, che succede nella carica a Marco Causarano, è stato eletto all’unanimità dei presenti dall’Assemblea dell’associazione che, anche per il 2025, risulta iscritta nell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (Unpli).

Donzella, che ha già nominato i propri collaboratori all’interno del Comitato, è molto conosciuto in città per l’attività profusa a favore delle feste storiche della città (in primis la Cavalcata di San Giuseppe, con l’Associazione Balucu e Pagghiara), per l’impegno a favore in ricordo del folklore che caratterizza la comunità, nonchè degli appuntamenti sacri (nella comunità di Fatima) o in favore di tutta la comunità cattolica (costante la sua partecipazione al Presepe vivente).

Il neo Presidente ha dichiarato che profonderà il suo impegno, oltre che per portare avanti le attività già svolte dalla Pro Loco (le manifestazioni “Rifioriamo Insieme” e “Le vie dei tesori”) anche per fare della Pro Loco, come già avveniva in passato, il centro propulsivo cittadino per le attività folkloristiche e d’intrattenimento in favore dei turisti, con l’obiettivo di proiettare sempre più la città in una dimensione internazionale.