Scicli – Sono stati i campi da tennis dello stadio comunale Ciccio Scapellato ad ospitare la presentazione del TENNIS CLUB SCICLI CONFESERFIDI, società di tennis impegnata nel prossimo campionato regionale di serie C. Un pomeriggio che è stato significato anche dalla presenza del vicesindaco di Scicli, Giuseppe Causarano e della presidente del Consiglio comunale, Desire Ficili. Entrambi, nel loro intervento di saluto, hanno sottolineato l’importanza anche sociale che ha la squadra di tennis in città. Il tennis a Scicli, grazie al lavoro del Tennis Club Confeserfidi, ha una presenza numericamente di spessore di 150 fra ragazze e ragazzi che praticano tennis. La presenza istituzionale accanto alla squadra è palese e si sincera anche con il contributo di 450.000 euro che la Regione Siciliana, grazie al lavoro dell’onorevole Ignazio Abbate, presidente della prima commissione Affari istituzionali all’ARS, ha concesso al comune di Scicli per fare crescere il numero dei campi nel circolo, migliorarne le strutture e fare in modo che l’area diventi un luogo ancora più importante di aggregazione non solo giovanile.

Fatto ribadito anche dall’Amministratore Delegato di Confeserfidi, il dottor Bartolo Mililli, che ha ringraziato l’onorevole Abbate per quanto fatto a beneficio del tennis, della società e, più in generale, di Scicli, evidenziando come sia importante e gratificante che le istituzioni e i suoi rappresentanti ad ogni livello rispondano alle domande che arrivano dalla società civile. In questo senso, il grazie è andato anche al vicesindaco Causarano e alla presidente Ficili che hanno accettato di essere presenti a questo ‘battesimo’ della nuova stagione del Tennis Club Confeserfidi Scicli. “Noi, come Confserfidi, sentiamo il piacevole dovere di dare sostegno alle realtà della nostra città e, nello specifico, quelle sportive – ha detto l’AD di Confeserfidi – Scicli è la città dove siamo nati 27 anni fa, dove Confeserfidi è cresciuta, è radicata e pur essendo oggi una realtà in espansione ormai a livello nazionale, con riconoscimenti anche oltre il Paese, Scicli resta al centro delle nostre azioni di sostegno”.

Il saluto iniziale è stato del presidente del Tennis Club Confeserfidi Scicli prima che il Capitano non giocatore Roberto Tasca, presentasse il team con cui lavorerà quest’anno: il tecnico Marco Rizzo -allenatore/giocatore-, il preparatore atletico Giuseppe Giglio -preparatore/giocatore- e gli altri componenti della squadra: Giovanni Macca, Giammarco Pacetto, Edoardo Tasca, Guglielmo Donzella. Tasca si è detto molto fiducioso in proiezione futura e se la salvezza è l’obiettivo prioritario, non ha disconosciuto anche la possibilità di ambire a qualcosa di più.

A dimostrazione di un’ambizione fondata su quanto fatto sinora dal Tennis Club Scicli in queste tre stagioni nella massima competizione a squadre di tennis a livello regionale e su quanto si potrà fare a partire dal 2 marzo, prima giornata della categoria in trasferta a San Gregorio -CT- contro il Montekatira. Poi, doppio impegno casalingo il 9 e il 16 marzo, con esordio stagionale casalingo sui campi in cemento del circolo, in via Tiepolo, la seconda domenica di marzo alle 10 del mattino