La Nazionale Italiana Macellai (NIM) si prepara per la grande sfida mondiale di fine marzo a Parigi, e tra i macellai italiani in gara ci sarà anche Claudio Fidone di Modica. La NIM lancia un appello a tutti gli appassionati per sostenere la squadra italiana in questa competizione internazionale.

Dichiarazione del Presidente NIM Orlando Di Mario: Orgoglio e Tradizione Italiana

Orlando Di Mario, Presidente della Nazionale Italiana Macellai, esprime entusiasmo e orgoglio per rappresentare l’Italia a Parigi. Ogni macellaio della squadra porta con sé la passione, l’impegno e la tradizione italiana, pronti a dimostrare al mondo il valore dell’arte della macelleria italiana.

La Nazionale Italiana Macellai

Fondata nel 2017, la Nazionale Italiana Macellai è una associazione culturale e sportiva formata unicamente da macellai professionisti, con l’obiettivo di promuovere la storia, le tecniche, le competenze, lo stile e i sapori della Macelleria Italiana. Per perseguire questo obiettivo, i componenti della Nazionale Italiana Macellai partecipano come team e come singoli a gare di abilità riservate alla categoria professionale, competendo contro colleghi provenienti da ogni nazione. La Nazionale Italiana Macellai compete all’interno del più importante e prestigioso circuito di gare del mondo, ovvero i World Butcher’s Challenge, considerate a livello globale “le Olimpiadi della Macelleria”.

La NIM(Nazionale Italiana Macellai) si batte per la sostenibilità e il benessere degli animali e dell’ambiente, per un’economia circolare effettiva, un consumo consapevole, contrasto agli sprechi, benessere dell’uomo e del pianeta attraverso una corretta divulgazione della maestria dei tanti professionisti, tramandando la cultura culinaria dei nostri territori, preservando identità e portando al contempo innovazione al passo con i tempi, normative e attenzioni di carattere globale.