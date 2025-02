Pozzallo – Altra auto in fiamme a Pozzallo, la quinta registrata nelle ultime settimane. L’ultimo episodio si è verificato ieri sera, poco prima delle ore 20 in via Mazzini nei pressi della stazione ferroviaria. Nel rogo una Citroen C4 Cactus è stata completamente distrutta dalle fiamme. Questo è il quinto caso registrato nelle ultime settimane, generando preoccupazione tra i residenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, ma l’incendio aveva già devastato il veicolo. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. I Carabinieri della Compagnia di Modica e della Stazione di Pozzallo hanno avviato le indagini per determinare le cause degli incendi, che spaziano dal dolo a cause accidentali.

Nei giorni precedenti, quattro auto sono state distrutte in tre diversi incendi. Uno degli ultimi episodi è avvenuto in via Verdi, dove l’allarme è stato lanciato dai residenti. La zona, apparentemente priva di telecamere di sorveglianza, rende più complesse le indagini in caso di dolo. Altri incendi hanno colpito via Rapisardi, danneggiando una Fiat Punto parcheggiata vicino a un distributore di carburante, e altre due utilitarie.

Le autorità stanno valutando diverse ipotesi e non escludono alcuna pista. Si richiede la collaborazione dei cittadini per fornire eventuali informazioni utili alle indagini.