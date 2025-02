Ragusa – “Allarme macellazione clandestina nelle aziende agricole del territorio ragusano”. A parlare è il consigliere comunale Salvatore Battaglia che rilancia una preoccupazione emersa in queste ultime settimane e che fa tornare sulla cresta dell’onda un fenomeno che sembrava completamente debellato. “E, invece, da qualche tempo – sottolinea Battaglia – accade che persone non meglio identificate, attrezzate di tutto punto, si intrufolino all’interno delle strutture che ospitano gli allevamenti e procedano a macellare, in danno all’allevatore preso di mira e all’insaputa di quest’ultimo, un capo di bestiame.

Ovviamente, vi lascio immaginare con che tipo di accorgimenti: praticamente nessuno. Portano poi via quarti del vitello macellato e non si sa per quali fini gli stessi siano utilizzati. Naturalmente, gli allevatori colpiti da questi episodi hanno già denunciato i fatti, presentando formale documentazione, alle forze dell’ordine. A quanto mi risulta, si sono verificati almeno tre casi sul nostro territorio nel giro di poco meno di due mesi.

Una situazione assurda che merita di essere monitorata con attenzione come sono certo che le forze dell’ordine e i servizi veterinari staranno già facendo. Un’attenzione da rivolgere anche ai consumatori affinché facciano attenzione sulla tracciabilità delle carni che acquistano. Non sappiamo, infatti, qual è la direzione che queste carni macellate clandestinamente prendono. Un problema da non trascurare”.