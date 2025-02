Il mondo del giornalismo è in lutto per la scomparsa di Ilaria Iacoboni, giornalista e speaker di Radio Capital, stroncata da un tumore all’età di 49 anni. La sua scomparsa, avvenuta a Roma il 18 febbraio 2025, lascia un vuoto profondo nel cuore di chi l’ha conosciuta e apprezzata.

Nata a Napoli, Ilaria Iacoboni aveva studiato e si era laureata all’Università La Sapienza di Roma. La sua carriera nel mondo del giornalismo è stata ricca e variegata, spaziando dalla radio alla televisione e ai quotidiani. Ha lavorato per La Repubblica Tv e per la Rai, per poi approdare a Radio Capital nel 2001, dove ha trovato la sua dimensione ideale.

A Radio Capital, Ilaria Iacoboni è diventata una delle voci più amate di Tg Zero, il programma di satira e approfondimento condotto da Vittorio Zucconi, Edoardo Buffoni e, in precedenza, anche Michela Murgia. La sua professionalità, il suo spirito solare e la sua creatività hanno contribuito a rendere Tg Zero un appuntamento imperdibile per gli ascoltatori.

Sono molti i colleghi che hanno voluto ricordare Ilaria Iacoboni con messaggi commoventi sui social media. Tra questi, Edoardo Buffoni, che ha condiviso con lei la conduzione di Tg Zero, l’ha ricordata come una persona solare, ironica, creativa e una colonna della redazione di Capital e del TgZero per tanti anni.