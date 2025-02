Ragusa – “Chiederemo al più presto un incontro al sindaco di Ragusa per conoscere le intenzioni sull’utilizzo dei fondi per il rifacimento della facciata di Palazzo Ina che abbiamo fatto inserire nell’ultima Finanziaria”. Lo dice la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, riferendosi ai 150mila euro destinati con un apposito emendamento per tale intervento e già presente in gazzetta ufficiale dallo scorso 4 febbraio, ma non ancora nella disponibilità del Comune.

“Proprio per questo motivo – evidenzia Campo –, dato che non vogliamo perdere nemmeno un centesimo di queste somme, come invece accaduto con i locali dell’ex Standa, chiederemo al primo cittadino di Ragusa che intenzioni abbia stavolta, in modo che, eventualmente, le stesse somme possano essere trasferite ad altri enti pubblici con una variazione che presenteremmo nel primo documento finanziario utile.

Sappiamo bene, ovviamente – conclude la deputata regionale – che queste somme non sono bastevoli, anche per la semplice riqualificazione esterna del prospetto, ma siamo conseguentemente pronti a lavorare per rimpinguarle nel prossimo Collegato. Difatti, se ci fosse l’intenzione di portare avanti questo progetto, si potrebbe benissimo integrare con la riqualificazione energetica dello stesso Palazzo a cui il Comune, a quanto pare, starebbe dando già seguito. E seppure non è nostra intenzione interferire con l’autonomia del sindaco e le scelte dell’agenda politica dell’Amministrazione, riteniamo quanto mai importante, e doveroso, che la piazza principale della Città riacquisti quel decoro che le deve appartenere”.