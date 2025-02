Ragusa – L’associazione politico-culturale Ragusa in Movimento, attraverso il suo presidente Mario Chiavola, denuncia la presenza di rifiuti abbandonati nelle zone di Magazzè e Scalonazzo, aree periferiche del comune di Ragusa.

“Alcuni operatori di strutture ricettive nelle zone di Magazzè e Scalonazzo mi hanno segnalato la presenza di rifiuti in prossimità dei siti in questione”, dichiara Chiavola. “Un problema che, purtroppo, riguarda molte aree periferiche del nostro territorio comunale e che, però, in questo caso, assume ancora maggiore valenza perché siamo in presenza di zone in cui, in quasi tutti i periodi dell’anno, transitano visitatori che, naturalmente, fanno i conti con un panorama contrassegnato da spazzatura di ogni tipo che compromette la bellezza dei luoghi circostanti”.

Chiavola chiede un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale: “Sarebbe opportuno che non solo la zona venisse bonificata, ma che si adottassero tutte quelle misure atte a far sì che questo scempio non continui a perpetuarsi come se nulla fosse”.

Il presidente di Ragusa in Movimento sottolinea come il sindaco sia “pienamente a conoscenza della delicatezza della questione”, ma che “nulla, al momento, è stato fatto per cercare di contenere una piaga devastante”.

Chiavola conclude con una nota di speranza: “Spero, naturalmente, che la situazione possa addivenire a più miti consigli nei prossimi giorni e che si trovi una strada per cercare di uscire dal guado”.