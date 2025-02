Da un minimo di 5 mila ad una massimo di 130 mila euro a fondo perduto a disposizione delle imprese agricole per investimenti mirati in macchinari e nuove tecnologie. E’ lo scopo del bando ISI Inail che sarà disponibile fino al 26 febbraio sulla piattaforma INAIL per imprese che operano nel settore agricolo e per giovani agricoltori.

Lo scopo è quello di acquistare nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro che siano in grado di ridurre le emissioni inquinanti, di migliorare l’efficienza e la sostenibilità e diminuire i livelli di rumorosità, il rischio infortunistico o quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. I requisiti per accedere al bando sono quelli dell’iscrizione presso la Camera di Commercio per le imprese agricole oppure avere un’età inferiore ai 40 anni per la categoria dei giovani agricoltori che devono essere in possesso di un titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale o veterinario, oppure un titolo di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo agricolo.

Sempre per i giovani agricoltori sarà necessario dimostrare un’esperienza lavorativa nel settore competente di almeno 3 anni. I fondi coprono fino all’80% della spesa sostenuta dai giovani agricoltori ed il 65% per le imprese agricole. Tra i progetti che possono essere finanziati vi sono anche quelli volti al recupero e allo smaltimento dell’amianto ancora oggi presente in molte aziende e che di fatto rappresenta un pericolo costante per i lavoratori e per tutti coloro che si trovano nelle vicinanze.

“Per l’assegnazione dei fondi – commenta l’Onorevole Ignazio Abbate – verrà organizzato un click day per cui sarà fondamentale farsi trovare pronti per l’appuntamento. Parliamo di cifre significative che possono realmente aiutare un’impresa agricola a far passi da gigante verso una modernizzazione del settore che ormai non può più attendere oltre”.