Modica – Ancora ladri in azione la notte scorsa a Modica. Un nuovo furto con spaccata ai danni del bar tabacchi di contrada Pozzo Cassero, già preso di mira dai ladri lo scorso ottobre 2024. I malviventi hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale e hanno portato via della merce per un bottino che si aggira intorno ai 100 euro, ma causando gravi danni.

Sull’ennesimo episodio criminale, dopo quelli analoghi verificatisi a in via Sacro Cuore e in via Risorgimento a Modica, nell’Ipparino e nell’Ispicese, stanno indagando i carabinieri che non escludono che gli autori del furto di Modica possano essere gli stessi dei 2 commessi pochi giorni fa a Ispica.