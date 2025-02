Comiso – Domenica 2 febbraio 2025, a dieci anni dalla sua fondazione, il Laboratorio Politico Berlinguer Comiso ha festeggiato il lungo percorso intrapreso tanto tempo fa ed il forte radicamento raggiunto nel territorio comisano e provinciale deliberando, in occasione della celebrazione dell’anniversario, la decisione di procedere al tesseramento gratuito per l’anno 2025 per tutti i giovani ricompresi dai 16 ai 26 anni. Il fine è quello di avvicinare sempre più le nuove generazioni alla vita sociale e politica in quanto fondamentale per costruire un futuro inclusivo e sostenibile.

Durante l’incontro tenutosi per i festeggiamenti, si è anche compiuta un’analisi della situazione politica della sinistra oggi, delle sue problematiche, delle prospettive di crescita future al fine di trovare soluzioni e strategie utili per una ripartenza ed una ricostruzione politica che passi dall’idea di “una società socialista” così come la intendeva il grande Enrico Berlinguer.

L’empasse in cui è incorsa, ormai da anni la sinistra, a livello locale, nazionale ma (oseremmo dire anche globale) può essere superata solamente ritornando a perseguire quello che era proprio l’obiettivo principale di questa parte politica che, purtroppo, ha perso strada facendo, ovvero l’idea di una società basata sul socialismo. Ci siamo appassionati a ciò che il mondo politico di oggi ci prospettava ovvero la tattica, le alleanze, la conoscenza del potere, la politica come professione, dimenticando le nostre origini ed i nostri valori di fondo basati sull’equità, sull’inclusione, sul rispetto delle diversità, sull’uguaglianza e sulla tutela della partecipazione sociale.

In questi anni abbiamo dato l’immagine di una sinistra imborghesita che ha avuto sempre meno a che fare con quel popolo da cui pur nasceva come espressione diretta, come uno strumento di riscatto e di emancipazione sociale e le batoste elettorali di questi ultimi anni ed il grande astensionismo ne sono, purtroppo, la diretta conseguenza… Da qui bisogna ripartire necessita procedere ad una buona rivisitazione della nostra politica, combattere la disaffezione del popolo di sinistra riconquistandone la fiducia.

Come? Ponendo di nuovo al centro delle nostre battaglie i principi di equità, di rispetto dei diritti della persona e dei lavoratori, la difesa dei più deboli in tutti gli ambiti della vita sociale, in poche parole tornare a quel socialismo che tanto aveva animato la sinistra berlingueriana.