Pozzallo – Ancora un auto in fiamme. Il Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, chiede al Prefetto la convocazione di un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. E’ il 4 veicolo colpito nel giro di pochi giorni in città.

Non si può non esprimere grande preoccupazione per questa strana sequenza di avvenimenti, la cui origine non può essere esclusa che sia di natura dolosa.

Intanto i Carabinieri lavorano a pieno ritmo per capire meglio le cause degli episodi. Ecco perché il Sindaco ha chiesto al Prefetto la convocazione di un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per tranquillizzare tutta la comunità pozzallese.