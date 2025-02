Modica – Successo voluto, cercato e meritato dell’Avimecc Modica che al “PalaRizza” non lascia scampo al fanalino di coda Energy Time Campobasso. I “Galletti” hanno impiegato 77′ per imporsi in tre set e riprendere la risalita in classifica dopo due sconfitte consecutive. I biancoazzurri,così come chiesto da coach Enzo Distefano hanno avuto un buon approccio alla gara e dopo un prima fase in equilibrio iniziano a scavare il solco nel punteggio (8/6). Un parziale di 8 – 2 con Padura Diaz e Chillemi sugli scudi scava il solco decisivo (16/8) che i padroni di casa devono solo gestire contro il sestetto molisano che sembra un pugile messo all’angolo (21/11).

Modica resta concentrato fino alla fine e chiude il primo segmento di gara in 23′ con un facile 25/13 che la dice tutta su quanto successo nel rettangolo di gioco.

Al cambio di campo la gara diventa nuovamente equilibrata. Campobasso si ricompatta e cerca di reagire (6/8), ma Modica non si scompone e inizia prima ricuce lo strappo e poi prova a scappare (16/13). Campobasso perde alcune certezze e l’Avimecc arriva sul rettilineo finale della frazione con quattro punti di vantaggio da gestire (21/17). Campobasso cerca di resistere, ma i “Galletti” non mollano di un millimetro e ala fine chiudono a loro favore anche la seconda frazione di gioco con il punteggio di 25/22 in 30′ di gioco.

I ragazzi del presidente Ezio Aprile sentono vicinissimo il ritorno alla vittoria e partono forte anche nel terzo set. Campobasso prova a rimanere in scia (8/6), ma con il passare del tempo esce mentalmente dal campo e tira i remi in barca (16/11). Modica ne approfitta prontamente per allungare definitivamente (21/14) con con il break decisivo (4 – 2) chiude il set in 24′ di gioco con il punteggio di 25/16 e conquista con merito tre punti importanti per la classifica.

Avimecc Modica 3

Energy Time Campobasso 0

Parziali: 25/13, 25/22, 25/16

Avimecc Modica: Barretta 13, Capelli, Putini, Chillemi 13, Cipolloni Save, Tomasi, Buzzi 8, Matani 4, Padura Diaz 21, Nastasi (L1), n.e. Raso, Pappalardo (L2), Italia, Bartoli. All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi.

Energy Time Campobasso: Fabi 2, Margutti 5, Del Fra, Diana, Orazi 4, Diaferia, Rescignano, Gatto 5, De Jong 2, Morelli 15, Calitri (L). all. Peppe Bua; Ass. Francesco Scocchera.

Arbitri: Alessio Lambertini di Parma e Massimo Ancona di Bologna.