Ragusa – Il Comune di Ragusa ha attivato un nuovo canale WhatsApp per comunicare in modo rapido ed efficace notizie urgenti di pubblica utilità, come chiusure di scuole, modifiche alla viabilità o allerte meteo.

Come Iscriversi al Servizio: per ricevere gli aggiornamenti direttamente sul proprio smartphone, è sufficiente seguire due semplici passaggi:

Iscriversi al canale WhatsApp del Comune di Ragusa, cliccando sul link: WhatsApp e selezionando “iscriviti”.

Attivare le notifiche, cliccando sull’icona a forma di campanella sbarrata in alto a destra.

Un video tutorial disponibile sulle pagine Facebook e Instagram del Comune di Ragusa illustra entrambi i passaggi.

L’iscrizione al canale non comporta l’acquisizione del numero di cellulare né altri dati personali. Il sistema dei canali WhatsApp è anonimo e tutela la privacy degli utenti.

Le parole dell’Assessore Digrandi: “Ritengo sia molto importante ed efficace sfruttare le tecnologie già abitualmente utilizzate dai cittadini di qualsiasi età per comunicazioni di pubblica utilità – afferma l’assessore alla Transizione Digitale, Simone Digrandi – Per questo ho pensato a questo nuovo servizio che ovviamente sarà utilizzato solamente per messaggi mirati, dunque non frequenti e che non andranno a sostituirsi alle notizie pubblicate tramite i canali di comunicazione tradizionale.

Il canale non invierà inoltre foto o grafiche, ma semplici messaggi di testo con link. Invito la cittadinanza a iscriversi a questo servizio e soprattutto ad attivare le notifiche. I canali whatsapp hanno infatti un piccolo difetto: se le notifiche non sono attive, c’è il rischio di non venire a conoscenza del nuovo messaggio che rimarrà visibile solo nella sezione ‘aggiornamenti’. Attivandole, invece, si verrà avvisati dal proprio smartphone, come accade per qualsiasi altro messaggio ricevuto su Whatsapp.

Per facilitare l’adesione, ho inoltre predisposto in ogni ufficio comunale una locandina tramite cui è possibile accedere al canale inquadrando il relativo QR con il proprio smartphone.

Ringrazio il sindaco e i colleghi di Giunta, specie quelli interessati da comunicazioni urgenti, per aver condiviso l’iniziativa, e l’ufficio Internet per il lavoro svolto”.