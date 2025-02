Modica – La Pvt ricomincia da tre. Il girone di ritorno si apre infatti con la terza vittoria consecutiva per le ragazze di Luca D’Amico che, con qualche patema d’animo di troppo, regola al Geodetico una battagliera Sirdeco Pescara. Squadra, quella abruzzese, che ha dimostrato di non meritare l’ultimo posto in classifica e dotata di elementi giovanissime con un promettente futuro davanti. D’Amico presenta dall’inizio l’unica novità al centro, dove impiega Lucescul al posto di Palazzi. Per il resto la solita formazione ovvero Brioli e Barbaro in diagonale, Meniconi e Gasparroni sulle ali, Carnazzo ricompone con Lucescul la coppia centrale che ha regalato la vittoria nello scorso torneo di B2, Ferrantello libero.

L’allenatrice di Pescara, Luisa Fusco, ha le giocatrici contate e non può fare tante scelte. Distaso in palleggio con Barbieri opposta, Boscolo e Codial centrali, Passamonti e Cerrone schiacciatrici, libero è Emma Falcone. Il primo set scorre via come da pronostico, Modica sempre avanti con un filo di acceleratore, sufficiente a tenere le avversarie a quota 14. L’andamento è quello che la classifica indica senza possibilità di dubbio. Eppure la pallavolo è bella anche perché è imprevedibile.

Ne è una dimostrazione quello che avviene nel secondo set. Pescara si dimostra tutt’altro che arrendevole e per niente rassegnata a recitare il ruolo di vittima sacrificale.

E così, complice anche un rilassamento complessivo delle padroni di casa, il parziale scorre punto a punto fino al 18-18. E’ qui che le abruzzesi trascinate da Passamonti e Barbieri piazzano un parziale importante. Sul 18 -22 la PVT ha un sussulto d’orgoglio e Barbaro riporta le sue sotto. Pescara ha la prima palla set sul 23-24 ma Carnazzo annulla con un bel muro su Passamonti.

Si va ai vantaggi, chiusi da uno smash di Barbieri che vale il sorprendente, ma meritato, 27-29. La doccia gelata serve tonifica lo spirito biancorossoblu e nel terzo set è tutta un’altra musica. Che sia cambiato il vento si vede già all’avvio grazie ad un lunghissimo turno in battuta, condito da quattro aces, di Beatrice Meniconi che vale l’8-0.

Da lì in poi è un monologo modicano. Il parziale si chiude 25/9. Simile anche l’andamento del quarto, Modica avanti subito 6-1e poi ad amministrare fino al 25/16 con cui si chiude una partita che ha mostrato più insidie di quanto si potesse immaginare. Onore sicuramente alle abruzzesi che stanno onorando un campionato condito da mille problemi.

Modica deve lavorare per limare quanto più possibile cali di concentrazione che possono costare cari nel prosieguo del campionato.

Pvt Modica – Sirdeco Volley Pescara 3-1 (25/14, 27/29,25/9, 25/16)

MODICA: Meniconi 13, Gasparroni 11, Palazzi, Carnazzo 13, Brioli 2, Barbaro 19, Ferrari , Sansò 2, Lo Iacono, Lucescul 6, Gitti,Gatta NE Ferrantello LIB. All. D’Amico

SIRDECO PESCARA : Barbieri 13, Distaso 1, Boscolo 3,Codial 11, Passamonti 15, Cerrone 1,De Fabritiis, Falcone LIB. All: Fusco

Arbitri: Morabito (ME) – Cardaci (ME)