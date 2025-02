Scicli – Tredicesima giornata (ultima del girone di andata) del campionato di Serie B Drago di pallamano. Due gare caratterizzano la giornata, Girgenti vs Il Giovinetto dove si assegnano punti pesanti per quanto concerne la vetta della classifica, l’altra, si gioca a Scicli, dove il derby stracittadino tra Scicli Social Club e Scicli Sport Club infiamma di interesse la contesa tra le due compagini, da tre stagioni accanite e corrette contendenti.

Dopo la sconfitta di misura 28-27; sul campo della capolista Il Giovinetto, lo Scicli Social Club ad inizio settimana è tornato al lavoro per preparare la gara di domenica pomeriggio. I ragazzi hanno mostrato entusiasmo e concentrazione durante gli allenamenti guidati da Luca Ammatuna, consci che la classifica attuale è bugiarda e che, comunque, il periodo nero sia da mettere in archivio. Gli ospiti, pur disponendo di un organico molto giovane (quasi tutti under di prospettiva) hanno sempre dato il massimo ben catechizzati dal coach Saro Capello, non riuscendo a fare punti, ma che nel prossimo futuro siamo certi che potranno invertire la rotta. In virtù di quanto sopra evidenziato per i gialloverdi di Ammatuna non sarà una partita facile e va affrontata con concentrazione e la giusta cattiveria sportiva.

Il presidente Carmelo Ficili ha chiosato: “Siamo tornati da Petrosino a mani vuote. Siamo rammaricati per un finale di partita sfortunato. Adesso affrontiamo questo derby con tranquillità ma con l’obiettivo di ottenere il massimo dei punti, non sottovalutando nulla”.

Il fischio d’inizio della partita è in programma alle 18,00 di domenica, 2 febbraio, al geodetico di Jungi. La direzione della gara è stata affidata al duo arbitrale: Giuseppe Napoli e Giuseppe Bonaccorso, con l’assistenza del commissario di campo Rocco Campailla.

Ci sarà la diretta su Tele Tris canale 85 del digitale terrestre e sulla pagina facebook FighSicilia.