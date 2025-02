Un trentenne di Favignana, Salvatore Sinagra, è stato brutalmente aggredito in un bar a Lanzarote, in Spagna, e ora si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Las Palmas. L’intera comunità di Favignana e delle Egadi si è stretta attorno a Salvatore e alla sua famiglia in questo momento difficile.

“Quanto accaduto è un fatto gravissimo”, ha dichiarato il sindaco di Favignana, Francesco Forgione. “Siamo vicini a Salvatore e alla sua famiglia in questo momento difficile. Chiediamo che tutte le Istituzioni preposte si attivino per fare piena luce sull’accaduto e individuare i responsabili”.

L’Appello del Padre: Il padre di Salvatore, Andrea Sinagra, è volato in Spagna per stare accanto al figlio e ha lanciato un appello per ottenere giustizia.

Secondo la ricostruzione dei fatti, Salvatore si trovava in un bar con alcuni amici quando ha avuto una discussione con un altro cliente. Poco dopo, mentre era uscito a fumare una sigaretta, è stato aggredito con violenza, probabilmente con un tirapugni o una spranga, e lasciato privo di sensi a terra. L’aggressione è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza del bar.

Le Indagini: Le autorità spagnole stanno indagando sull’accaduto e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare l’aggressore.