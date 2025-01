Comiso – I consiglieri comunali del Pd Luigi Bellassai e Gaetano Scollo tornano a occuparsi della questione riguardante la chiusura della Piscina del sole di Comiso. E, per ricevere più delucidazioni sull’attuale stato dell’arte, hanno predisposto una interrogazione consiliare che è stata indirizzata al sindaco e all’assessore comunale competente. “La Piscina del sole di Comiso – scrivono entrambi nell’atto ispettivo – è il risultato di un progetto che ha presentato diverse problematiche e che ha avuto un esito negativo, con gravi ripercussioni per i cittadini, gli utenti e il personale. L’impianto è attualmente chiuso e non è chiaro quando potrà essere riaperto”. “Il precedente progetto – ancora i due consiglieri democratici – redatto prima che l’attuale amministrazione interagisse, prevedeva lavori importanti, tra cui il rifacimento del tetto, il miglioramento dell’impianto di aerazione, il consolidamento strutturale dove necessario e la sostituzione delle guaine sulle terrazze.

Tuttavia, l’amministrazione attuale ha gestito male i fondi e il progetto, limitandosi al rifacimento del tetto senza completare gli altri interventi previsti, come il consolidamento necessario e il ripristino dell’impianto di aerazione, nonostante la disponibilità di sole 50.000 € a fronte di una necessità di 150.000 €. A causa di questi errori, il tetto recentemente rifatto ha registrato cedimenti significativi, portando alla chiusura dell’impianto”.

“Attualmente – è spiegato ancora – ci sono 25 dipendenti senza lavoro, circa 100 atleti agonisti che non sanno dove allenarsi e circa 750 iscritti che chiedono chiarimenti sul futuro dell’impianto. L’assessore comunale allo Sport, Giovanni Assenza, ha dichiarato che la piscina sarà pronta tra un anno, ma molti temono che questa promessa non sarà rispettata e che, in mancanza di risposte concrete, potrebbero decidere di ricorrere per vie legali. Ecco perché abbiamo rivolto una serie di interrogativi all’amministrazione comunale e ci aspettiamo delle risposte specifiche. In particolare, abbiamo chiesto: quante risorse ha investito l’Amministrazione Schembari per gli interventi di manutenzione alla Piscina del Sole?

Quali lavori sono stati effettivamente svolti fino ad ora? Quali attività sono attualmente in corso per intervenire sulla struttura e risolvere le problematiche? Quali sono i costi previsti per il completamento dei lavori e il ripristino della piscina? Quanto tempo ancora la Piscina del sole dovrà rimanere chiusa prima di poter essere riaperta? In merito agli ultimi lavori effettuati sulla copertura della struttura si richiede di conoscere il costo sostenuto e a cosa sono serviti considerato che è necessario anche il rifacimento della copertura. E, ancora, sono previsti ristori economici per le famiglie e gli atleti che stanno subendo gravi disagi a causa della chiusura? Attendiamo di conoscere quali sono le risposte alle nostre richieste di chiarimento”.