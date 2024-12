Modica – Nella manovra finanziaria regionale recentemente approvata dall’ARS, è contenuta un’apposita voce di spesa da 400 mila euro per l’acquisto da parte della Regione della casa –museo Salvatore Quasimodo a Modica. Un obiettivo fortemente voluto dall’Onorevole Ignazio Abbate per garantire al patrimonio immobiliare pubblico e preservare degnamente uno dei luoghi simbolo per la cultura siciliana, avendo visto nascere quello che sarebbe diventato uno degli autori più importanti nel panorama letterario nazionale fino a vincere il Premio Nobel per la letteratura.

“Da tanti anni – commenta il parlamentare della DC – la Regione era in trattativa con i proprietari dell’immobile per la sua acquisizione. Finalmente siamo riusciti a far quadrare il cerchio e ad acquistare l’intera proprietà che comprende, oltre alla casa attualmente adibita a museo, anche il piano terra ed il caratteristico aggrottato con annesso giardino che si estende fino alle soglie della torre dell’orologio, simbolo di Modica. Proprio la vicinanza con il Castello dei Conti servirà a creare un’unica offerta turistica. Acquistando il biglietto per il Castello si potrà accedere direttamente al giardino di Casa Quasimodo da cui poi scendere e visitare la casa natale. Da qui, attraverso una breve passeggiata per i caratteristici vicoli, si arriverà in Corso Umberto alle spalle della Chiesa di S.Pietro. Un percorso unico per bellezza, arte e cultura che valorizzerà ulteriormente la Città di Modica”.