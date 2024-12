Vittoria – Su iniziativa dell’Assessore alle Politiche Sportive e Giovanili di Vittoria, Fabio Prelati, l’Amministrazione Comunale di Vittoria ha emanato un avviso pubblico per la corresponsione di voucher sportivi, destinati a due tipologie di sostegno: la prima per le famiglie con dichiarazione ISEE non superiore a 15.000,00€, e la seconda per le famiglie i cui figli soffrano di obesità giovanile. La dotazione finanziaria del progetto è di 10.000,00€, che permetterà a cento bambini della città di Vittoria di usufruire di un voucher del valore di 100,00€ ciascuno per praticare attività sportive.

“Siamo l’unico comune della Sicilia ad aver pensato a tale forma di sostegno economico,” ha affermato il Sindaco Francesco Aiello. “Questo progetto intercetta tre direttrici: l’aiuto alle famiglie i cui figli non avrebbero potuto godere di tale opportunità, il contrasto alla sedentarietà che rappresenta una delle cause dell’obesità in età pediatrica, e il sostegno alle associazioni sportive locali presso le quali verranno utilizzati i voucher”. L’Assessore Prelati ha espresso il suo orgoglio per questa scelta amministrativa e ha ringraziato l’ASP 7 di Ragusa, rappresentata dal Direttore Generale Pino Drago e dal responsabile dell’Ambulatorio Obesità Infantile, Salvatore Purromuto, e il dottor Giuseppe Arcidiacono della Federazione Italiana Medici Pediatri, per l’apprezzamento e la condivisione del progetto.

Questo progetto mira a creare una rete virtuosa fra enti, promuovendo la salute e il benessere sin dall’età più tenera e prevenendo patologie in età adulta attraverso una costante attività motoria. L’avviso pubblico è presente sull’albo pretorio del Comune e scaricabile anche online. Le istanze da parte delle famiglie destinatarie dovranno pervenire entro e non oltre il 20 gennaio 2025.