Marina di Ragusa – Tutti in piazza per la Tombola Vivente! Il 26 dicembre piazza Duca degli Abruzzi a marina di Ragusa si trasformerà nell’amato gioco delle festività natalizie. Saranno gli stessi protagonisti a rappresentare i numeri che via via andranno a riempire le caselle, numeri chiamati da un croupier d’eccezione.

La conduzione quest’anno sarà affidata infatti a Roberto Benfenati, speaker e doppiatore nel mondo della televisione e della comunicazione. Attore in alcuni spettacoli teatrali e produzioni televisive o soap-opera.

La manifestazione, giunta oramai alla quinta edizione e sempre molto partecipata, rientra nelle attività promosse per il calendario natalizio dalla Pro Loco Mazzarelli, in sinergia con il Comune di Ragusa, ed è resa possibile grazie ai numerosi sponsor che mettono ancora una volta in palio tantissimi premi.

La prevendita delle cartelle sarà effettuata lo stesso giorno 26 dicembre dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 18.30. Alle 18 potranno essere ritirate le pettorine per partecipare come numero vivente. L’estrazione partirà alle 18.30.