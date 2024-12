Scicli – Approvato dalla seduta del Consiglio comunale di Scicli il Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027. È successo ieri sera a Scicli, al termine di una seduta di consiglio durata quasi sei ore, alla fine della quale il massimo consesso cittadino ha approvato il Bilancio di previsione 2025-27 entro i termini di legge, un fatto che non accadeva da oltre un decennio. Con i voti favorevoli della maggioranza e del consigliere Marco Lopes, l’astensione delle consigliere Caterina Riccotti e Marianna Buscema, il Bilancio è stato approvato con un applauso corale dell’aula.

Si tratta di un bilancio di previsione nel quale si è tenuto conto della difficile situazione economica generale. Il consigliere di minoranza, della lista “Vindigni Sindaco”, Marco Lopes soddisfatto per il risultato ottenuto nell’approvazione del civico consesso dell’emendamento presentato insieme a Licia Mirabella del movimento “Cittadini per Scicli”, per la realizzazione di lavori di scarifica e tappetino del manto stradale su alcune arterie stradali della borgata di Sampieri per un importo pari a € 30.000.

“Queste opere – afferma Lopes – hanno tra gli obiettivi quello di garantire maggiore sicurezza stradale con particolare riferimento agli utenti più deboli e alle strade poste in prossimità di scuole, luoghi di aggregazione e maggiore intensità di traffico. Inoltre tra le opere in discussione riguardo la sicurezza stradale verrà realizzato un passaggio rialzato nella sp.65 (Sampieri – Cava D’Aliga) in prossimità dell’intersezione con via Giotto con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini”.

“Ringrazio – aggiunge Lopes – il Consiglio Comunale per quanto concerne un lavoro, che ha richiesto tempo per redistribuire correttamente le coperture per garantire opere come atti a migliorare la città di Scicli e il suo comprensorio soprattutto sul tema della sicurezza stradale”.